Los consejeros económicos del Gobierno negocian 'in extremis' con Vox

El Gobierno andaluz está negociando con Vox "con intensidad y al máximo nivel". Así ha definido el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, la negociación 'in extremis' para salvar el obstáculo del rechazo del proyecto de Presupuestos de 2019. El propio Bendodo ha detallado que la negociación la lidera el consejero de Hacienda, Juan Bravo, pero también el resto del equipo económico, incluido el titular de Economía, Rogelio Velasco, propuesto por Ciudadanos.

De modo paralelo a estas negociaciones, hay otra en el Parlamento andaluz entre los líderes de los grupos del PP y de Vox, aunque no están participando los de Ciudadanos. No hay un solo parlamentario naranja implicado en la salvación de las cuentas. Aunque quedan pocas horas para que se debata la enmienda, lo sucedido en la Asamblea de Madrid da ciertas esperanzas. Vox y PP han votado a Juan Trinidad, de Ciudadanos, como presidente de este parlamento. Ahora, debe ser Ciudadanos el que decida si entra a un Gobierno que será de coalición, al menos, con Vox y PP.

Elías Bendodo ha adelantado que la negociación con Vox se alargará hasta el último momento. Este miércoles se discuten en la Cámara las tres enmiendas a la totalidad de PSOE, Adelante y Vox. Si los de Abascal no se echan hacia atrás y retiran su enmienda, las cuentas serían devueltas al Gobierno. Tendría que seguir en vigor la prórroga del de 2018 hasta que se aprueben los de 2020.

Varias fuentes han explicado que se están negociando concesiones en materia económica a Vox y es posible que éstas se materialicen en el Presupuesto de 2020.

El Gobierno andaluz ha recibido este martes el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a sus Presupuestos. El presidente de la patronal andaluza,Javier González de Lara, ha pedido a los partidos que apoyen el proyecto de Presupuestos de este año para favorecer la "estabilidad" de la comunidad autónoma, tras un periodo electoral de cinco años "exhaustivo y agotador".

González de Lara, quien ha presidido la reunión de la dirección de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para conocer el proyecto de ley de Presupuesto de Andalucía para 2019, ha afirmado que no prevé la devolución de estas cuentas en el Parlamento andaluz. "No lo contemplo; no debe de ocurrir, porque estoy totalmente convencido de que la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas les va a llevar a anteponer el interés general al particular", ha apostillado González de Lara, a preguntas de los periodistas sobre una eventual devolución de los Presupuestos.

"La aprobación de los presupuestos es imprescindible y a la mayor brevedad, porque los presupuestos son confianza, estabilidad, certidumbre, que es lo que necesitamos los empresarios", ha añadido. González de Lara ha reclamado "estabilidad" en nombre del empresariado, para la que le parece "tremendamente relevante" que el Parlamento andaluz "busque los consensos" y apruebe el proyecto presupuestario, "enriquecido con las sugerencias de los agentes económicos y sociales.

El consejero de Hacienda, por su parte, ha enfatizado que su departamento ha negociado, negocia y seguirá negociando con Vox "hasta el último momento" para que retire su enmienda a la totalidad, lo que permitiría la continuidad del trámite parlamentario de estos presupuestos, pese al rechazo del PSOE y de Adelante Andalucía. "Confiamos en que mañana se retire esa enmienda (de Vox); respeto su posicionamiento y lo que estamos intentando es convencerles de que estos Presupuestos son muy buenos; les vamos a pedir que nos apoyen y les vamos a escuchar, porque estoy convencido de que nos van a traer propuestas que van a mejorar el presupuesto", ha señalado.

La sesión de esta tarde comienza con la defensa del consejero Juan Bravo del proyecto. No tiene límite de tiempo, y le responderán los portavoces de los grupos que han presentado las enmiendas: Vox, Adelante y PSOE. Una vez votado y si el Presupuesto no se rechaza, se podrán negociar algunos cambios pero no la cifra total del gasto ni las partidas.