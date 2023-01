La Junta matiza que el cambio de la atención primaria en Andalucía "va a ser largo"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), por el que se ha desconvocado la huelga prevista para este viernes, "no es para mañana, tiene su recorrido", toda vez que ha añadido que "el cambio de la atención primaria va a ser un camino largo". García se ha pronunciado así en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, donde ha destacado que en la mesa sectorial técnica que se celebra este jueves para hablar de atención primaria, todos los sindicatos "van a poder hablar" de este nivel asistencial, del que también se tratará en la reunión del próximo 31 de enero con sociedades científicas y colegios profesionales.

"No es una mesa sectorial única, es un recorrido para hablar de atención primaria y hospitalaria, ambas van unidas", ha añadido García, quien ha apuntado que quieren "plantear todo lo hecho en Andalucía, cuál es nuestra ruta y conseguir que todo los demás compartan y aporten lo que crean que debe ser el nuevo modelo sanitario en Andalucía", al tiempo que espera que "cuando vean que este acuerdo se empieza a materializar, el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) desconvoque la huelga que mantiene desde el pasado 20 de enero".

"Si en algo se caracteriza este gobierno es que materializa lo que se acuerda. Este acuerdo no es para mañana, todo tiene su recorrido, y tenemos que coordinarnos y coordinar agenda. Andalucía es muy grande, con especificidades, y los sindicatos saben que cuando llegamos a un acuerdo no es de hoy para mañana, pero el compromiso de esta Consejería y del Gobierno es cumplir ese acuerdo".

García ha añadido que las mesas se hacen "para salvar escollos, llegar a acuerdos y para que la administración, que tiene una perspectiva y un rumbo, pueda recibir aportaciones de los demás y llegar a acuerdos", y esto "va a ser un camino largo, no queremos que sea de la noche a la mañana porque estamos hablando de qué modelo necesita la sanidad en Andalucía para el presente pero también para el futuro".

El Ministerio "tiene la clave"

La consejera ha asegurado que el Ministerio de Sanidad tiene "la clave" para solucionar el déficit de sanitarios y ha pedido que ejecute "sus competencias" dentro del Sistema Nacional de Salud. "Las comunidades autónomas han hecho los deberes, pero la ministra no asume las competencias, que son muy claras". García ha indicado que la Junta de Andalucía pidió al Ministerio de Sanidad que detuviera la convocatoria del MIR y que aumentara el número de plazas, ya que, según ha señalado, 4.000 profesionales no se podrán especializar y quedarán fuera de la formación.

"Han convocado 8.000 plazas y pico para 12.000 profesionales. El problema es de números, de cuentas y no las hacen", ha expresado la consejera, quien ha recordado que la normativa europea obliga a contratar especialistas. Catalina García ha destacado que, cuando entraron hace cuatro años en el Gobierno de la Junta, pidieron al Ministerio que aumentara en 4.000 el número de plazas para los Médicos Internos Residentes que, como ha señalado, este año comenzarían a trabajar.

Según la consejera, que ha dicho "no saber por qué" el Ministerio de Sanidad no aumenta el número de plazas para el MIR, "no hay otra solución" para arreglar la crisis de la sanidad pública. "Creo que todo el mundo sabe que estas plazas las pagan las comunidades autónomas. Pedimos más porque asumimos que somos nosotros quienes las vamos a pagar, y lo asumimos porque no hay otra fórmula para atajar esta sangría de profesionales que no podemos cubrir cuando se jubilan", ha comentado.

En este sentido, ha indicado que, en Andalucía, en 2022 se han jubilado 687 sanitarios; que este año lo harán 793 y que, de 2023 a 2030, se jubilarán 6.800. "Esto va de números, de cuentas y de voluntad", ha subrayado la consejera, que ha pedido una convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo Interterritorial para hablar del "grave problema" que tiene el Sistema Nacional de Salud y también de un cambio de modelo "para una sanidad del siglo XXI" que demandan los profesionales, quienes, según ha asegurado, dicen que el actual modelo está "agotado".

Asimismo, ha asegurado que lo que necesita España es un "pacto por la sanidad", puesto que "se merece" un tratamiento "sosegado" donde dialogar y consensuar con los colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas, entre otros. García considera que desde la Junta consideran "imperioso" que se llegue a ese acuerdo, porque dentro de ese pacto se puede "hablar", entre otros asuntos, de los sueldos de los profesionales, algo que, según ha asegurado, ya han planteado a la ministra Carolina Darias.