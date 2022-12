Los concursos de acreedores, en subida continua desde que empezó la pandemia

Durante el tercer trimestre de 2022 el total de concursos presentados en los órganos judiciales de Andalucía experimentó un crecimiento del 110,9 % con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2021. Este incremento ha existido en todos los tipos de concursos: en los presentados por personas naturales no empresarios, que fue del 108,3 por ciento; en los de personas naturales empresarios se situó en el 51,3 por ciento; y en los de personas jurídicas, en el 156,6 por ciento.

Hay que tener en cuenta que el trimestre analizado se ha visto afectado por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2020. La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Según recoge el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de concursos presentados entre julio y septiembre de 2022, contabilizando los registrados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas naturales no empresarios, presentados hasta el 17 de agosto de 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, ascendió a 932. Esta cifra ha supuesto un incremento interanual del 110,9 por ciento.

Andalucía, con 932 concursos registrados, es la tercera de las comunidades autónomas donde más aumentaron, por detrás de Cataluña y Madrid. El número de concursos presentados por personas naturales no empresarios fue de 527, mientras que el de personas naturales empresarios se situó en 115. Finalmente, los concursos de personas jurídicas sumaron 290.

El 17 de agosto entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello tiene más sentido realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce, sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, en los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 290 concursos, un 156,6 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021. Madrid fue el territorio en el que se registraron más concursos de este tipo: 609, lo que supone el 25,6 por ciento del total. Le siguieron Cataluña, con 526; Comunidad Valenciana, con 343; y Andalucía, con 290.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, también en los Juzgados de lo Mercantil (115), mostraron un incremento del 51,3 por ciento respecto al tercer trimestre de 2021. Cataluña fue la Comunidad Autónoma con mayor número (786, que representan el 51,4 por ciento del total nacional), seguida por Madrid, con 146; Comunidad Valenciana, con 117; y Andalucía, con 115.

Los presentados por personas naturales no empresarios (527) mostraron un incremento del 108,3 % respecto al mismo trimestre de 2021. Cataluña fue la Comunidad Autónoma que más concursos de este tipo registró (855, que representan el 25,8 por ciento del total nacional). Le siguieron Andalucía, con 527; Madrid, con 395; y Comunidad Valenciana, con 381.

Más demandas de despido

En el tercer trimestre de 2022 se presentaron 4.923 demandas por despido, un 22,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021. Cataluña, con 5.770 (el 19,1 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Madrid, con 5.761; Andalucía, con 4.923, y la Comunidad Valenciana, con 3.519.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social en Andalucía, en total 4.998, fue un 14,3 por ciento superior a las presentadas en el segundo trimestre de 2021. De ellas, 4.998 se presentaron en Andalucía, cifra que representa el 19,2 por ciento del total; 3.700 en Madrid y 3.365 en Cataluña.

Menos lanzamientos

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2022, en total 1.303, fue un 9,3% más bajo que en el mismo trimestre de 2021. El 68,1 por ciento de los lanzamientos, 888, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 332 –el 25,5 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 83 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución del 16,8 % respecto al mismo trimestre de 2021. La reducción sufrida por los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos fue del 5,4 por ciento y, en el caso de los derivados de otras causas, del 15,3 por ciento. Cataluña, con 1.724 lanzamientos (el 23,3 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el trimestre analizado. Le siguieron Andalucía, con 1.303; Comunidad Valenciana, con 935; y Madrid, con 774.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.197 (el 21,9 por ciento del total), seguida por Andalucía, con 888; Madrid, con 683; y Comunidad Valenciana, con 631. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, el mayor número se produjo en Cataluña, con 376; seguida de Andalucía, con 332; Comunidad Valenciana, con 271; y Murcia, con 132.

Menos ejecuciones hipotecarias

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 1.250 ejecuciones hipotecarias, un 2,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.250 (el 22,2 por ciento del total nacional); seguida de Cataluña, con 1.114; Comunidad Valenciana, con 973; y Madrid, con 594. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, el primer lugar los ocupa Murcia, con 19,3 por cada 100.000 habitantes, seguida por la Comunidad Valenciana, con 19,1; y La Rioja, con 14,7.

Ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2022 se registraron 102, un 54,3 por ciento menos que el año anterior. En Cataluña se presentaron el mayor número de demandas de este tipo, 130, que representan el 21,4 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 102; Comunidad Valenciana, con 96, y Madrid, con 51.