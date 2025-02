Todas las comunidades tendrán el mismo modelo para calcular la recaudación fiscal

Las comunidades autónomas no han recibido todavía el orden del día con los asuntos que se van a debatir en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar el próximo día 26 de febrero en Madrid. La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de la convocatoria de este foro de debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas, pero todavía no se sabe mucho más. Es más, en la reunión técnica mantenida ayer en Madrid no se adelantó nada más de este foro ya que el trabajo de estos técnicos discurre de manera paralela al trabajo político.

Lo único que se sabe es que Montero va a presentar una propuesta para negociar la quita de la deuda a todas las comunidades autónomas cumpliendo el pacto que ERC firmó con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La Generalitat Catalana pretende la quita de 15.000 millones de euros de deuda que mantiene con el Estado a través de los diferentes fondos del actual modelo de financiación. El Gobierno andaluz ya ha manifestado que la quita de una parte de la deuda autonómica no es una prioridad, ya que tiene suficiente margen financiero para acudir a los mercados financieros. No obstante, está a la espera de la propuesta del Ministerio de Hacienda.