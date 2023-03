El caso Mediador aterriza en la política andaluza

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha reclamado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "sea transparente" para que dé cuenta de los parlamentarios socialistas andaluces que puedan estar relacionados con el llamado caso Mediador, una presunta trama de corrupción que encabezaría el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Mientras, Espadas ha contrapuesto este miércoles la "contundencia" con la que, en su opinión, ha actuado el PSOE en relación al conocido como 'caso Mediador' con la actitud del PP ante "casos de corrupción", "amparando o compadreando con ellos".

Repullo ha apuntado a las noticias vinculadas con este caso, del que ha reseñado que "también salpica al PSOE de Andalucía" por cuanto ha esgrimido la relación de diputados socialistas andaluces con "esa gran trama de corrupción llamada Mediador".

"Que nos diga que sabía", ha sostenido Repullo, en referencia al PSOE como organización, mientras que al líder de los socialistas andaluces le ha planteado que "no pasa absolutamente nada por decir, si es lo que hay, que hay diputados socialistas que son unos corruptos".

"Que no intente tapar la corrupción en este país, para que estos corruptos no sean condenados eventualmente a penas inferiores", ha sostenido Repullo sobre el comportamiento de los socialistas andaluces como organización, al que ha reclamado "que tomen las medidas adecuadas, que sean transparentes con la sociedad, algo que no hicieron con el caso ERE, que lo sean ahora".

🔴 Pedimos a Espadas que diga quiénes son los diputados andaluces implicados en #mediador.🔴 La corrupción sale más barata con el PSOE. 🔴 Tienen que decir la verdad y no esconderse como con los 680M€ de los #ERE. pic.twitter.com/K4DDRqlMF9 — Antonio Repullo Milla (@arepullomilla) March 1, 2023

Por su parte, Espadas, durante una visita a Arcos de la Frontera, ha defendido que desde el PSOE han sido "bastante contundentes" y han actuado con "tolerancia cero" y "acción inmediata desde el punto de vista de lo que significa poner a una persona fuera del partido", en alusión al citado exdiputado canario.

"Creo que si todos los partidos actuaran con la misma contundencia con la que ha actuado el PSOE, evidentemente otro gallo nos cantaría", ha comentado Juan Espadas antes de añadir que, en ese sentido, no entiende "algunas declaraciones" de representantes del PP este pasado martes, "cuando su líder" nacional, Alberto Núñez Feijóo, "este mismo fin de semana" pasado "compartía mesa y mantel con el presidente del Consell de Ibiza, o cuando en el Senado seguimos esperando explicaciones sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella" (Málaga), Ángeles Muñoz (PP).

Además, el líder del PSOE andaluz ha aludido a la situación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel en el marco de la operación Kitchen, y a quien el PP "parece tener un expediente abierto, pero no se sabe en qué ha concluido", ha apostillado.

En esa línea, Juan Espadas ha defendido que, por parte del PSOE, "cuando hay una situación de este tipo se ha actuado y sin contemplaciones", mientras que el PP, "desde luego, no ha hecho lo mismo en situaciones similares en su partido".

A la pregunta de si cree que este caso puede afectar o retraer a los votantes del PSOE, Juan Espadas ha respondido que lo que espera es que "retraiga a quienes optan por una opción como la del Partido Popular, que actúa como actúa ante los casos de corrupción, en este caso, amparando o compadreando con ellos, y no actuando con contundencia sobre los mismos".

Así, el dirigente socialista ha insistido en defender que, en este caso, "el PSOE ha actuado con contundencia y, desde luego, vamos a estar pendientes del propio proceso de investigación y de cualquier otra cuestión que se pueda derivar al respecto", ha apostillado Espadas antes de agregar que cree que "en estos casos no se puede más que actuar con ese tipo de contundencia ante la ciudadanía, que es lo que se demanda, transparencia".