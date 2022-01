El cambio en Andalucía cumple tres años poco antes de volver a examinarse en las urnas

Juanma Moreno tardó en salir del plenario cuando fue elegido presidente del Gobierno de la Junta. El tiempo suficiente para que el Patio del Recibimiento del Parlamento se llenase de gente. De diputados del PP, colaboradores del político malagueño, periodistas habituales y otros no tanto. El 16 de enero de 2019 fue un día histórico en Andalucía, sin temor a exagerar. La Cámara autonómica eligió entonces a un jefe del Ejecutivo no socialista por primera vez. Dos días después, un viernes, tomó posesión y ese lunes hicieron lo propio sus consejeros. La sucesión de días históricos comenzó el 2 de diciembre de 2018 y desembocó en lo que se ha venido a llamar “Gobierno del cambio”, que cumple un trienio –la mayoría marcado por la pandemia de Covid-19– en los albores de un nuevo año electoral.

El equipo que dirigen Juanma Moreno y Juan Marín, vicepresidente, tendrá que volver a examinarse, en principio, “en junio u octubre”, las dos fechas que mencionó el propio presidente en una entrevista en Canal Sur. Lo que está claro es que el periodo de sesiones que comienza en febrero en el Parlamento será el último de la legislatura. El mensaje que ha enviado Moreno desde la caída del proyecto de Presupuestos, a principios de diciembre, es que su primer mandato se prolongará mientras pueda sacar adelante su agenda legislativa. Hasta el momento, PP y Cs han demostrado habilidad para negociar con la izquierda cuando su socio habitual, Vox, ha rechazado las normas que llegaban desde San Telmo.

Las elecciones autonómicas de Castilla y Leon, aunque no son extrapolables, serán un buen termómetro para Moreno. El propio jefe del Ejecutivo lo reconoció en su visita del pasado sábado a León para apoyar a su homólogo, Alfonso Fernández Mañueco. Pidió a los presentes en el Congreso del PP castellanoleonés una “mayoría suficiente” que impulse la suya propia unos meses después. El sábado también se mostraron las cartas del principal partido de la oposición. Juan Espadas, que presentó su candidatura a la Junta en un acto con Pedro Sánchez, se postuló como alternativa no sólo a Moreno, sino a su alianza con Vox, toda vez que Ciudadanos pasa por un momento muy complicado y no es descartable su práctica desaparición.

“Lo mejor está por llegar. Gracias”, dijo ayer Juanma Moreno en el tuit que recordaba la efeméride y que también utilizó como catálogo de logros alcanzados por su partido. Eligió dos de los caballos de batalla históricos del PP: la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones y la eliminación de la subasta de medicamentos. Sumó el aumento en la inversión en sanidad, que es la mayor de la historia y, además, adquiere más importancia después de la pandemia y con las críticas de la oposición y los sindicatos arreciando por el colapso que vive, sobre todo, la Atención Primaria.

Varios dirigentes populares más –entre ellos, el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto– ensalzaron en redes sociales la fecha del cambio. Pero el 16 de enero no es el único día señalado en el calendario de la política andaluza este mes. En un par de semanas, el 30 de enero, se cumplirán diez años de la disolución del Parlamento que puso fin a la VIII Legislatura andaluza. Fue José Antonio Griñán quien firmó aquel decreto, un gesto administrativo que tuvo una importancia crucial. El ex presidente socialista no quiso adelantar los comicios para coincidir con las generales de diciembre de 2011, en las que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba perdió estrepitosamente. Al mantener el calendario, los comicios se celebraron en marzo de 2012, cuando la gestión del PP en la crisis económica ya se había dejado notar. Eso minó las posibilidades de Javier Arenas de protagonizar el cambio que su sucesor, Juanma Moreno, logró varios años después.