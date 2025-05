La Cámara de Cuentas andaluza halla incumplimientos "significativos" en las listas de espera de dependencia

Las repetidas críticas de las asociaciones, los sindicatos y, sobre todo, las personas dependientes y sus familias han sido corroboradas por la Cámara de Cuentas. Un informe del órgano fiscalizador que ha analizado la gestión de las residencias entre 2021 y 2023 ha concluido que la prestación de la dependencia en Andalucía registra "incumplimientos significativos" y recomienda a la administración a "adoptar medidas para reducirlas".

El problema no es nuevo. Las políticas de dependencia no acaban de funcionar. Junto a las de la sanidad, las listas de espera de la dependencia son ya un mal endémico cuya solución no se adivina. Las personas dependientes y los familiares llevan años elevando la voz por las dilatadas demoras y la Cámara de Cuentas, que es el organismo fiscalizador adscrito del Parlamento andaluz, ha entrado a estudiar a fondo la gestión de las 14 residencias que dependen directamente de la Consejería y las 438 que funcionan bajo concierto y que están coordinadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda). Entre las conclusiones del periodo estudiado entre 2021 y 2023 es que "no se ha producido una reducción significativa de la lista de espera" y que hay "una elevada necesidad de plazas".

Del análisis de una muestra de 114 expedientes de las residencias, la Cámara de Cuentas ha observado incumplimientos significativos en relación con los plazos establecidos en la normativa vigente. Ocurre en el 72% de los expedientes que se ocupan de la baremación del grado de dependencia, en el 80% de los que resuelven el grado de dependencia y en el 66% de los casos analizados para la incorporación al centro residencial. En cuanto al total de los expedientes, en un 3% se produce una demora de la tramitación superior a los cinco años.

Tres planes de choque en cuatro años

La Consejería de Inclusión Social ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque para reforzar la prestación de la dependencia con la incorporación de 305 nuevos trabajadores en las plantillas de baremación. Ha habido otros planes anteriores. La Junta de Andalucía informó en 2021 de un plan para reducir las listas de espera y hace un año, en marzo de 2024, anunció otro plan dirigido a agilizar los tiempos de tramitación. Pese a lo anterior, las asociaciones de mayores siguen criticando las listas de espera de dependencia en Andalucía a raíz de los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

La Cámara de Cuentas ha sugerido a la administración andaluza en el informe publicado este jueves que adopte medidas con objeto a que aumente el "número de plazas de los centros propios de la Consejería y de los centros concertados y coordinados por la Assda" y acometer políticas para "reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia", así como los correspondientes a la "asignación de las plazas".

Las administraciones autonómicas critican que los gobiernos centrales han incumplido el mandato de la Ley de Dependencia en materia de financiación, que está vigente desde 2006. Las administraciones central y autonómicas han de sufragar al 50% los gastos de dependencia, un capítulo que se mantiene en el aire de modo continuado durante dos décadas.