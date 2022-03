El avance 'silencioso' hacia la igualdad en la Justicia

Hace tres décadas la Justicia era un territorio casi "monopolizado" por los hombres, y aunque hoy la presencia de la mujer se ha normalizado, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, siente el privilegio de haber contribuido de forma "silenciosa" a abrir camino hacia la igualdad en el ámbito judicial.

Nacida en Guadix (Granada), Tárrago se convirtió hace ahora cinco años en la primera mujer al frente de la Fiscalía Superior de Andalucía, la que más fiscales tiene del país -unos 480 de los 2.500 de toda España- y una de las de mayor implantación en el territorio, al contar con ocho Fiscalías provinciales y seis de área, dos de ellas en Ceuta y Melilla. Por eso y por otros logros profesionales vinculados a cargos de dirección y coordinación se siente una privilegiada: "Pero sobre todo por haber tenido la oportunidad, en muchas ocasiones de forma silenciosa, de haber ido abriendo camino a otras mujeres y a mí misma", relata en una entrevista con EFE.

Lo dice desde su experiencia en un ámbito, el judicial, que ha estado tradicionalmente "monopolizado" por los hombres, una situación que hoy se ha "normalizado", con un 64 % de mujeres en la carrera fiscal, pero que, en su opinión, "no encuentra el reflejo deseado" en los cuadros directivos, que es donde está "el desafío". Convencida de que la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida es "fundamental para el desarrollo de la sociedad", la fiscal superior andaluza no solo considera relevante, sino "imprescindible" que asuman cargos directivos en la esfera judicial, "ante todo porque responde a criterios de justicia".

Ya en 2015 el Consejo Fiscal aprobó un Plan de Igualdad que desarrolló la Comisión de Igualdad, presidida por ella, recuerda Tárrago, que cree no obstante que la presencia mayoritaria de mujeres en las nuevas promociones ayudará a que se alcance "una situación de igualdad de forma natural por el relevo generacional".

Si vuelve la vista atrás, reconoce el avance y las "aceleradas transformaciones políticas y sociales" en la lucha por la igualdad, objetivo en el que la Justicia, sostiene, juega un papel fundamental.

La educación como respuesta a la violencia machista

Como también en la lucha contra la violencia machista, que se mantiene en cifras "muy elevadas para una sociedad avanzada con valores democráticos".

Tárrago aboga por abrir una reflexión "serena y profunda" para entender "en qué estamos fallando cuando las medidas sociales y judiciales no están dando los resultados esperados", pese a que sí se ha logrado la repulsa y reprobación colectiva hacia estos episodios de violencia. Para la fiscal superior, la respuesta segura contra la violencia de género no es otra que la educación dirigida a la formación en igualdad de los menores desde su propio hogar. Recientemente, la fiscal de Sala contra la Violencia de la Mujer, Teresa Peramato, pidió a los fiscales trabajar con perspectiva de género, una medida que la fiscal andaluza considera acertada y que en la práctica supone extremar la diligencia en la investigación atendiendo a la perspectiva de género para conocer la posible incidencia que la violencia machista pudiera tener o no en los delitos de sustracción de menores, debate especialmente suscitado tras el caso de Juana Rivas.

La extensión del narcotráfico

Junto a estos asuntos, hay una cuestión que preocupa "sobremanera" a la Fiscalía de Andalucía: el narcotráfico, una modalidad delictiva que se ha ido extendiendo desde Cádiz a las provincias costeras de Málaga, Huelva, Granada y Almería y que lleva asociada un tipo de delincuencia especialmente violenta como secuestros, asesinatos o blanqueo de capitales.

Para Tárrago, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar creado en julio de 2018 por el Ministerio del Interior para la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales ha sido "muy positivo" porque ha permitido aumentar las intervenciones e incautaciones.

"Pero se ha constatado que al no a ir acompañado de mejoras en el ámbito de la justicia se produce una ralentización al judicializarse los procedimientos, con los problemas que conllevan para su buena resolución", según la fiscal, que para evitar ese colapso propone dotar de más medios personales y materiales a los Juzgados y las Fiscalías.

El narcotráfico ya centró una reunión que la Fiscalía andaluza convocó en Algeciras (Cádiz) junto a las Fuerzas de Seguridad y que Tárrago pretende convocar próximamente, esta vez presidida por la fiscal general del Estado.

España, por debajo de la media de fiscales en Europa

La fiscal echa en falta una "mayor sensibilidad y convencimiento" de la importancia de invertir en Justicia, que considera un "instrumento dinamizador de la economía".

"La insuficiencia de plantillas de fiscales y funcionarios es un dato constatable" y dificulta, asegura, atender con éxito los cometidos del Ministerio Público en un país en el que la ratio es de 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, una cifra alejada de los indicadores de la media europea, que se sitúa en 11 fiscales por cada 100.000 habitantes.