Las autonomías rechazan la propuesta del Gobierno para la Conferencia de Presidentes

La Conferencia de Presidentes que está prevista para el próximo 6 de junio en Barcelona está en el aire. Porque el Gobierno y las comunidades autónomas terminaron enfrentadas este miércoles en el comité preparatorio de la misma, sin acuerdo en el orden del día y con los ánimos bastante caldeados en un choque institucional.

Por primera vez, un encuentro de este tipo se cerró sin aprobar ningún acuerdo y con amenazas de “tomar otro tipo de determinaciones” por parte de los gobiernos autonómicos como el de Andalucía que entienden que el Ejecutivo central no está cumpliendo el reglamento que regula este órgano.

Según explicó el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres no incluyó en la votación de los puntos a debatir para incluir en el orden del día las demandas de las autonomías, “un incumplimiento flagrante del reglamento” por lo que once autonomías votaron en contra y no se aprobó el acuerdo.

Está por ver si en los próximos días el Ministerio de Política Territorial envía una propuesta incluyendo los asuntos que requieren los barones autonómicos. En el fondo de la polémica está la propuesta del Gobierno andaluz (que defienden todos los ejecutivos del PP) y que pasa por un cambio de formato.

El Gobierno andaluz quiere que los líderes autonómicos puedan tomar la palabra en más de una ocasión durante la reunión y se produzca un debate efectivo y no una sucesión de monólogos. Así lo planteó el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, en el encuentro que mantuvo ayer en Madrid junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el resto de consejeros de Presidencia de todas las autonomías para preparar el encuentro de los presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona.

Según entiende el Gobierno andaluz, igual que el resto de ejecutivos gobernados por el PP, el modelo actual “es un paripé” ya que los dirigentes autonómicos tienen un solo turno de intervención y sólo se plantean los anuncios de manera genérica, sin que haya réplica por parte del presidente del Gobierno que responde a todos los líderes territoriales al final del encuentro.

“Sin debates, sin propuestas, sin que se pueda replicar es un fraude para los españoles. “No han estado dispuestos a la petición de cambiar el formato; volvemos a un modelo inaceptable. Quiere que vayamos a un monólogo y a una foto, es una falta de respeto a las comunidades autónomas”, explicaba el consejero andaluz.

Andalucía quiere debatir sobre las inversiones de Red Eléctrica en Andalucía, los problemas de infraestructuras y también sobre la “indelegable competencia del Estado en el control de las fronteras”.