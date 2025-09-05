Las asociaciones andaluzas de autismo prevén el fin del convenio con la Junta

Un número de asociaciones andaluzas de autismo se oponen al convenio que ha firmado la Federación Andaluza de Autismo con la Junta de Andalucía y temen que el acuerdo recientemente suscrito, que tiene vigencia hasta 2027, sea el último que estos organismos consensúen con la administración. Las diferencias surgidas en el seno de las asociaciones de autismo corren el riesgo de afectar a la prestación de los servicios básicos de estos colectivos en el sistema de enseñanza.

La Federación Andaluza de Autismo y la Consejería de Educación firmaron el 2 de septiembre un convenio que ha provocado el descontento de un importante número de entidades andaluzas que atienden al alumnado autista. Entidades como Altea, Conecta o Neurotea, que forman parte de la citada Federación Andaluza de Autismo, así como la Plataforma Ciudadana de Inclusión Sin Excusas, han rechazado el convenio firmado por la administración educativa por vulnerar los derechos fundamentales y discriminar a los alumnos.

Según señala la Plataforma Ciudadana Inclusión Sin Excusas, en una nota referida por Efe, el convenio aprobado es un modelo “restrictivo, excluyente y discriminatorio”, algo que está en contra de lo establecido en la legislación nacional y la normativa internacional en materia de derechos de la infancia y discapacidad. El vicepresidente del colectivo Neurotea, Arturo Gómez, con sede en Antequera, ha explicado que el último acuerdo suscrito solamente incluye la prestación para las familias que no hayan estado incluidas los dos años anteriores. El resto, sea por la fecha de nacimiento o por cualquier otro azar, estará excluido de la prestación.

Hasta la fecha, la Consejería de Educación y los colectivos de personas autistas acordaban el permiso por el que un grupo de voluntarios acompañara a los alumnos de espectro autista en su cotidianidad educativa. El convenio se basaba en una autorización administrativa del apoyo a este colectivo de estudiantes. Las condiciones del nuevo convenio, que aparta a un número importante de familias, no puede más que desembocar en el final de este convenio, temen las asociaciones críticas.

Para la Plataforma Ciudadana Inclusión Sin Excusas, esta práctica vulnera el principio de igualdad y no discriminación incluido en la Constitución Española y el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según han indicado a Efe.

Consideran estas familias que el acuerdo suscrito entre la Junta y la Federación Andaluza de Autismo “incumple el principio del interés superior del menor”, pues, “al priorizar conveniencias administrativas y acuerdos con una sola federación, se ignoran las necesidades reales de miles de familias, contraviniendo esta obligación legal”. Por todo ello, han exigido la retirada inmediata del convenio en su redacción actual y la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todas las federaciones, asociaciones y plataformas de familias para garantizar un modelo educativo inclusivo, justo y equitativo.

Estas asociaciones críticas reclaman que la Junta cumpla su obligación legal de garantizar apoyos educativos a todo el alumnado con autismo, sin excepciones ni exclusiones.

En el fondo aflora un conflicto en el seno de las asociaciones de autismo. Colectivos como Neurotea creen que la conformación de una nueva federación, como es el caso de Fantea, ha precipitado la reciente firma del convenio por parte de la Federación Andaluza.