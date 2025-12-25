Arranca la segunda fase de la operación de tráfico de Navidad en Andalucía: horas y carreteras con más tráfico previsto

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este viernes la segunda fase del dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras andaluzas durante el periodo navideño, que se prolongará hasta el jueves 1 de enero y en el que se prevén 1.922.800 desplazamientos en Andalucía.

"En estos días, en los que somos muchos los que utilizaremos el coche para encontrarnos con nuestros allegados, amigos y familiares a celebrar la entrada del nuevo año, debemos ser especialmente cautos a la hora de planificar nuestros desplazamientos, informándonos del estado de las carreteras, de las condiciones meteorológicas, y tener máxima responsabilidad para no consumir alcohol si vamos a conducir porque está en juego la vida de todos", ha indicado en un comunicado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

Horas y carreteras con más tráfico

En el período comprendido entre el 26 de diciembre y el jueves día 1 se generarán una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente a lo largo del fin de semana y en los días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal.

La DGT recomienda evitar las horas de mayor afluencia de tráfico, que se prevé discurran entre las 18:00 y las 21:00 de los días 26 y 28 de diciembre, y entre las 10:00 y las 13:00 del sábado 27.

Las vías que se prevé soporten mayor carga de tráfico son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Medios desplegados

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos y garantizar la seguridad en las carreteras andaluzas, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera trabajarán durante las 24 horas para facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como para velar por su seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, se dará servicio antes, durante y después de fase de la Operación Especial, gracias a la labor de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Su trabajo contará con el apoyo de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios de Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico, cuyos agentes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos, como son la hay para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Las tres fases de la Operación Especial de Navidad

La Operación Especial Navidad 2025-2026 consta de tres fases que engloban a cada una de las fechas más multitudinarias de este período vacacional: Navidad, Fin de Año y Reyes.

Una vez superada la primera, que transcurrió del viernes 19 al 25 de diciembre, ahora comienza la segunda fase, a la que seguirá una tercera y última, coincidiendo con los Reyes, que se prolongará del viernes 2 al martes 6 de enero.