Andalucía registra ya 83 casos de sarampión con cinco nuevos contagios en la última semana

Andalucía ha alcanzado los 83 casos de sarampión en lo que va de 2025 tras confirmarse cinco nuevos contagios durante la última semana, según ha informado la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo. Este incremento mantiene la tendencia al alza de esta enfermedad infecciosa altamente contagiosa en la comunidad autónoma, donde se mantienen activos seis brotes en diferentes provincias.

De los cinco nuevos casos detectados, dos se han registrado en la localidad almeriense de Vera, sin relación conocida con otros contagios del municipio; otro corresponde a una niña de 8 meses, hija de un caso ya confirmado también en Vera; y los dos restantes están relacionados con el brote declarado en Torrox (Málaga). Paralelamente, las autoridades sanitarias han descartado el caso sospechoso de una niña de un año procedente de Huércal-Overa (Almería).

Las estadísticas oficiales revelan que casi una cuarta parte de los contagios (23%) tienen origen extranjero. Concretamente, 17 casos proceden de Marruecos, uno de Bélgica y otro de Dinamarca. Entre los no importados, hay 21 casos aislados cuya fuente de infección se desconoce, distribuidos en diferentes municipios andaluces.

Perfil de los afectados y situación vacunal

El análisis demográfico de los contagiados muestra que el 31% son menores de 15 años —de los cuales 9 no han cumplido su primer año de vida— mientras que el 69% corresponde a adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 70 años. Un dato especialmente significativo es que únicamente dos de los casos presentaban antecedentes documentados de haber recibido una dosis de la vacuna, mientras que el resto no estaban inmunizados o no se pudo verificar su historial vacunal.

La gravedad de los cuadros clínicos ha provocado que el 30% de los afectados haya necesitado ingreso hospitalario, lo que demuestra el impacto potencial de esta enfermedad que había estado prácticamente erradicada en España gracias a los programas de vacunación sistemática.

Distribución geográfica de los brotes activos

Durante 2025 se han declarado un total de 13 brotes de sarampión en Andalucía, de los cuales siete ya han sido controlados y cerrados por las autoridades sanitarias, mientras que otros seis permanecen activos en diferentes puntos de la geografía andaluza.

En la provincia de Huelva actualmente solo permanece activo un brote familiar importado desde Marruecos en la localidad de Lucena del Puerto, que afecta a cuatro personas de una misma familia de origen marroquí. Por su parte, en Vera (Almería) continúa la vigilancia de un brote con dos casos confirmados: uno procedente de Marruecos y otro correspondiente a un amigo del primer afectado.

La situación más compleja se encuentra en la provincia de Málaga, que concentra varios focos activos: un brote familiar con cinco casos (cuatro miembros de una misma familia y un contacto hospitalario); otro en Vélez-Málaga importado de Marruecos con dos casos confirmados (un residente en Torrox procedente del país norteafricano y un amigo residente en Nerja); y un tercero declarado en el Hospital La Axarquía, con dos casos probables pendientes de confirmación en profesionales sanitarios que atendieron a un paciente infectado en el servicio de urgencias.

A estos hay que sumar un brote adicional con cuatro casos, dos en el ámbito familiar y otros dos en el entorno sanitario. Las autoridades también mantienen bajo vigilancia un posible foco en una guardería de Vélez-Málaga, inicialmente con cuatro casos sospechosos, de los que tres ya han sido descartados y uno continúa en investigación por tener antecedente reciente de vacunación.

Brotes ya controlados

Los esfuerzos de vigilancia epidemiológica han permitido cerrar siete brotes desde el inicio del año: tres localizados en la provincia de Huelva (que sumaron ocho afectados), otros tres en Málaga (con un total de 19 contagiados) y uno en El Ejido (Almería), donde se registraron dos casos.

La evolución de los contagios sigue siendo objeto de estrecho seguimiento por parte de la Consejería de Salud, que mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y refuerza las recomendaciones sobre la importancia de la vacunación como principal medida preventiva frente a esta enfermedad.

¿Qué es el sarampión y cómo prevenirlo?

El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae que se transmite por vía respiratoria y es extremadamente contagioso. Se caracteriza por la aparición de fiebre alta, síntomas catarrales, conjuntivitis y una erupción cutánea característica que comienza en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

La prevención más efectiva es la vacunación, incluida en el calendario vacunal infantil con dos dosis (a los 12 meses y a los 3-4 años). La vacuna triple vírica (que protege también contra la rubeola y la parotiditis) ha demostrado una eficacia superior al 95% tras la administración de las dos dosis recomendadas.

Los expertos sanitarios recuerdan que la alta contagiosidad del sarampión hace que sea necesaria una cobertura vacunal superior al 95% de la población para conseguir la inmunidad de grupo y evitar la circulación del virus. Por ello, las autoridades sanitarias andaluzas insisten en la importancia de verificar el estado vacunal, especialmente antes de viajar a zonas donde la enfermedad es endémica.

¿Cómo actuar ante un caso sospechoso de sarampión?

Ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión (fiebre alta, manchas rojas en la piel, conjuntivitis, tos y malestar general), se recomienda acudir a los servicios sanitarios llamando previamente para advertir de la sospecha, evitando así posibles contagios en las salas de espera. Los profesionales activarán el protocolo correspondiente para el diagnóstico y, en caso de confirmación, se realizará el rastreo de contactos para prevenir la propagación.

¿Por qué está aumentando el sarampión en Andalucía?

El repunte de casos de sarampión en Andalucía responde a un fenómeno multifactorial que incluye la movilidad internacional desde zonas endémicas, la existencia de bolsas de población no vacunada o con pautas incompletas, y la extraordinaria capacidad de transmisión del virus. Los expertos señalan que el mantenimiento de altas coberturas vacunales es fundamental para evitar la reemergencia de una enfermedad que había sido prácticamente eliminada en España.