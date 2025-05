Andalucía espera que en la Conferencia de Presidentes "Sánchez los trate mejor que a sus barones"

La convocatoria de Pedro Sánchez de la Conferencia de Presidentes, parece haber cogido a la Junta con el pie cambiado. Al menos esa es la impresión que ha dado esta mañana la portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, que ha reconocido que "nos hemos enterado por la prensa" y que "parece ser que mañana nos van a enviar la convocatoria". En cualquier caso sí ha aprovechado para hacer referencia a la publicación de los mensajes que el presidente del Gobierno mantuvo con quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos y ha expuesto que "espero que trate a los presidentes autonómicos mejor que a sus barones".

La reforma del sistema de financiación estará encima de la mesa de esa Conferencia a celebrar el próximo día 6 en Barcelona, aunque la Junta también llevará a la misma "la congelación de las entregas a cuenta desde el año 2023", además de, con toda probabilidad, el reparto de menores inmigrantes que se encuentran hacinados en Canarias y sobre el que todavía no hay un acuerdo cerrado entre las comunidades autónomas.

Con todo, tampoco la alusión a los "agravios" vuelve a convertirse en una constante en todas las comparecencias después de los respectivos Consejos de Gobierno. El de esta mañana no ha sido una excepción, sobre todo a la luz del caos vivido en la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid, al que nuevamente han vuelto a responsabilizar directamente a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. De ella ha señalado que es "la jefa del ministro de Transportes y debe dar alguna explicación porque lo que estamos sufriendo en esta tierra, la verdad es que no es aceptable. Se ha pasado de un servicio que era el orgullo nacional a un bochorno mundial y todavía la vicepresidenta andaluza no ha dicho absolutamente nada".

Carolina España ha puesto números a ese "maltrato permanente". Según la también consejera de Hacienda, las inversiones ferroviarias en Cataluña "fueron de 1.295 millones de euros, mientras que en Andalucía, apenas se han invertido 175,5 millones en el último dato que se tiene que es del segundo semestre del año 2022. Si tenemos en cuenta el nivel de ejecución de todo el presupuesto, en Cataluña se llega al 87,5%, mientras que Andalucía llega al 12,8%". "Estamos dejados de la mano de dios por parte del Gobierno de España, aunque entiendo con la cantidad de problemas que tienen, es normal" ha vuelto a criticar la portavoz del Gobierno andaluz, que tomó parte ayer en un encuentro con los homólogos de las comunidades "infrafinanciadas" que "reclamamos lo mismo, un nuevo sistema que sustituya al vigente desde el 2009".

Contactos este jueves

El Gobierno prevé contactar este jueves con los ejecutivos autonómicos para comunicarles oficialmente la convocatoria de la Conferencia, y será el Ministerio de Política Territorial el que gestionará posteriormente un encuentro del comité preparatorio de esa cita. Será la reunión número 28 de la Conferencia de Presidentes, órgano de cooperación política del que forman parte el jefe del Gobierno y los presidentes de las diecisiete autonomías, así como los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Juanma Moreno durante su intervención en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander.

La última celebrada hasta ahora fue la del pasado 13 de diciembre en Santander, y en ella ya se avanzó que la próxima sería en Barcelona tras el ofrecimiento que en ese encuentro hizo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En Santander se abordaron asuntos como la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario, pero no se cerró ningún acuerdo. Sí hubo una oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP contra la intención de Sánchez de negociar la condonación de la deuda autonómica al margen del modelo de financiación. La anterior a la de la capital cántabra, se celebró en La Palma con motivo de la erupción del volcán.

Según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, ésta debería reunirse al menos dos veces al año y su convocatoria tiene que hacerse como máximo veinte días antes de la fecha elegida para la reunión salvo razones de urgencia debidamente motivadas.

La convocatoria del encuentro en Barcelona, que se prevé que comience con un habitual desayuno con el rey, cumple ese plazo y la previsión es que haya una nueva Conferencia de Presidentes en el segundo semestre de este año. El orden del día de la reunión en la capital catalana se concretará en el comité preparatorio que se organizará próximamente por el ministerio de Ángel Víctor Torres, quien se encuentra recuperándose de la operación a la que fue sometido a finales de abril por el cáncer que padece y se espera que pueda retomar su actividad a lo largo del presente mes.

Desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2004 la primera Conferencia de Presidentes ha habido hasta ahora 27 reuniones. Las cuatro primeras fueron convocadas por Zapatero, la quinta y la sexta por Mariano Rajoy y las restantes veintiuna por Pedro Sánchez, diecisiete de ellas por videoconferencia para coordinar la respuesta a la pandemia de covid. Hasta 2020 las reuniones se celebraban en el Senado, pero ese año se organizó en la localidad riojana de San Millán de Cogolla, y posteriormente se han convocado también en Salamanca (2021), La Palma (2022) y Santander (2024). .

Financiación autonómica

Uno de los asuntos que la Junta de Andalucía viene reclamando al Gobierno central es la renovación del modelo de financiación de las comunidades autónomas, ya que hay comunidades, como la andaluza, que se consideran infrafinanciadas. Precisamente este martes, los consejeros de Hacienda de las cuatro comunidades autónomas más perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, se reunieron en Sevilla para plantear un cambio en el actual sistema de reparto de los recursos públicos y reavivar un debate que se había silenciado. La polémica por la quita de la deuda que la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha ofrecido a todas las comunidades autónomas tras el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Salvador Illa, había enfriado un asunto que lleva años pendiente de resolver y en el que tanto el Gobierno central como todas las comunidades de régimen común están de acuerdo en abordar. El problema es cómo.

Estas cuatro comunidades, tres gobernadas por el PP y una por el PSOE (Castilla La Mancha de Emiliano García Page) llevan años tejiendo alianzas para defender sus intereses comunes y este martes han reclamado los instrumentos necesarios “para competir en igualdad” con el resto de territorios de España. Porque defienden que el reparto actual no sólo afecta a los servicios públicos sino que también condiciona el desarrollo de los territorios.