Así fue el apuñalamiento múltiple en el instituto de Jerez paso a paso: "Te voy a matar"

Jerez tardará en olvidar la mañana del 28 de septiembre de este 2023. Más aún los alumnos, docentes y familiares del IES Elena García Armadas, donde un alumno de 14 años ha apuñalado a cinco personas, tres profesores y dos alumnos, causando heridas de diversa gravedad. Así transcurrió la dramática mañana en el instituto jerezano que ha sufrido un apuñalamiento masivo.

La dramática mañana en el IES Elena García Armadas de Jerez

Parecía un día de clase normal, con los alumnos ocupando sus pupitres en el comienzo de una jornada normal cuando un alumno del aula de 3º de la ESO del IES Elena García Armadas sacó dos cuchillos de su mochila e hirió a uno de sus compañeros de clase.

Uno de los alumnos que estuvo acorralado por el supuesto agresor en el aula junto con otros compañeros comentó a la salida que el día anterior el presunto autor ya había avisado a sus compañeros con un inquietante "mañana no vengáis, mañana, tres o cuatro", el mismo estudiante apuntaba además a que otros alumnos pudieron haber atacado al presunto agresor los días previos después de que "le tirasen agua o algo así".

"Te voy a matar"

Nada más comenzar las clases, el presunto agresor atacó a uno de los alumnos, apuñalándolo. Según una de las alumnas, antes de hacerlo le dijo "te voy a matar" a uno de los compañeros que acabó herido.

"Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó mi amigo, fue a apuñalarle en el pecho y llegó la profesora para quitarlo y le salvó la vida", según ha relatado uno de los alumnos. La docente de biología fue herida en el párpado, motivo por el cual ha sido intervenida quirúrgicamente.

Según la madre de uno de los alumnos allí presentes, su hijo ha sido de los primeros en dar la señal de alarma cuando vio al presunto agresor sacar los cuchillos de la mochila. "Levantó a sus compañeros para que salieran de la clase, pegando voces por el instituto para que todo el mundo saliera.

Lo que ha podido ver es que iba directo a un compañero pero sólo le ha tocado la espalda y éste le dio una patada para alejarlo. Pero sí alcanzó a otro alumno dándole en el brazo. La profesora acudió y le dio en el ojo... Es lo que me ha contado mi hijo, claro", ha contado en Diario de Jerez.

Momentos de pánico en el instituto

Los alumnos salieron de clase, a excepción de varios de ellos que se encontraban en la esquina más alejada de la puerta del aula, donde estaban sus pupitres, y que fueron acorralados por el presunto agresor.

Otro de los testigos relataba que otro profesor, otro de los heridos, llegó en ese momento a la clase, alertado por los gritos y pidió al alumno que se calmara. Según el testigo, el presunto agresor preguntó al profesor "¿Qué me vas a hacer?" y le puso "un cuchillo en el cuello". Según el alumno, el profesor se acercó y gracias a él pudo escapar.

El profesor que imparte física y química en el centro fue herido en la espalda durante el incidente, mientras que otro de los alumnos agredidos presentaba heridas en las manos y afortunadamente no revisten de gravedad en ninguno de los casos.

Otros alumnos estaban en el patio y no se enteraron del incidente hasta que bajaron los que estaban en el patio; otros, que tenían programada una excursión a una exposición, creían que los bajaban para desplazarse a la visita; pero a la mayoría les cogió en clase y en cuanto se corrió la voz el pasillo de la segunda planta fue un hormiguero con los chavales corriendo asustados, viviéndose escenas de pánico.

Detenido por la policía

Tras esto el presunto agresor, un menor de 14 años fue arrestado por la policía.

Según han relatado otros compañeros del menor, el presunto agresor es un alumno con necesidades educativas especiales que llevaba tiempo siendo víctima de acoso escolar, lo que se baraja como uno de los posibles desencadenantes del ataque.

Pese a todo, el centro no había activado ningún protocolo y tampoco que el menor tuviera antecedentes conflictivos, según ha informado la consejera de Educación, Patricia del Pozo. Otros alumnos, confirman también esto último: "Conozco al chico que lo ha hecho, él se suele poner ahí a jugar solito y un día fui a hablar con él y bueno, pues… No es mala persona. Dicen que ayer se metieron con él", ha contado uno de los alumnos a Diario de Jerez. Sin embargo, otras fuentes afirman que el menor se había peleado en alguna ocasión en el centro.

Intranquilidad y nervios de los padres en el exterior

Los padres, avisados por los alumnos en muchos casos, no tardaron en personarse a las puertas del instituto donde un amplio despliegue policial y sanitario atendía ya la situación.

"Tú te crees que nunca te va a pasar y pasa. Yo estaba arreglando a mi chica para traerla al colegio aquí al lado y me llamó mi hijo asustado diciendo 'mamá, que han apuñalado a un niño'. Se encerraron primero en la clase porque vieron a un chiquillo corriendo por el pasillo con sangre en el brazo y luego bajaron todos corriendo. A los minutos me volvió a llamar para decirme que a una profesora le habían apuñalado en el ojo. Y me vine corriendo", declara otra madre a las puertas del IES.

Otra madre relataba estar "súper nerviosa al principio por la incertidumbre de no saber nada. Mi niña tiene 17 años y fue ella la que me avisó por teléfono. Me dijo que habían apuñalado a una profesora y a un alumno, y que no podían salir. Me he venido, se ha acercado a la reja y he podido hablar con ella".

Al lado de estos, los padres de los alumnos más pequeños del centro tenían aún una incertidumbre mayor: "mi niña es el primer año de instituto, no trae teléfono y no he podido aún hablar con ella. No sé cómo estará".

Sobre las 10 de la mañana la policía permitió ir saliendo a los alumnos del centro y la incredulidad y el asombro por la tragedia ocurrida fue la sensación dominante entre alumnos y padres. "Lo estamos viviendo como un horror. Hemos tenido suerte y hemos podido sacar a los niños pronto".