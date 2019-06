Vox anuncia el veto a los Presupuestos de la Junta de Andalucía a la espera de un "gesto" de PP y Ciudadanos

Vox ha anunciado que registrará antes del jueves una enmienda a la totalidad al proyecto del Presupuestos de la Junta para 2019. El socio parlamentario del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos está en contra de las cuentas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes, 31 de mayo, que iniciaron ese mismo día el trámite legislativo. El partido de Santiago Abascal considera que los presupuestos no reflejan "el cambio" y, a pesar del anuncio, reconocen que están a la espera de un "gesto" del Ejecutivo para modificar su postura.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha comparecido este lunes para anunciar el rechazo de su partido a las cuentas elaboradas por el equipo de Juan Bravo. A su juicio, el proyecto de ley “podría haber sido presentado por el PSOE”. “Es una cuestión de espíritu”, ha abundado el diputado cordobés cuando se le ha preguntado qué partidas del Presupuesto colisionan con las prioridades de su partido.

Tampoco ha especificado qué puntos del acuerdo de investidura que Vox firmó con el PP se incumplen en un proyecto de cuentas que, a priori, no hace concesiones a las líneas rojas del partido de Santiago Abascal. El diputado almeriense Rodrigo Alonso, que ya el viernes dejó ver que el apoyo de su partido a las cuentas no estaba garantizado, ha sido algo más concreto. Echa en falta un mayor fomento del empleo, un recorte más amplio en la administración paralela y reconoce que hay partidas dedicadas a “políticas que no son de interés público”.

Alonso no ha aludido ni a las políticas de igualdad, cuya dotación se mantiene intacta en las cuentas del PP y Ciudadanos, ni a las de memoria histórica, que descienden en 100.000 euros respecto a 2018. El secretario del grupo parlamentario considera que las cuentas no son otra cosa que “un encaje para cumplir con Europa y cumplir el déficit y la regla de gasto".

“Es un incumplimiento trasversal”, ha reiterado Alejandro Hernández, que ha calificado los presupuestos como “un cambio cosmético”. El portavoz sí ha querido reconocer la labor de “los técnicos de Hacienda” que han hecho “ajustes y correcciones” para, en su opinión, acabar con “las malas praxis” de la Administración socialista

El Gobierno tiene hasta el jueves para convencer a Vox

El plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finaliza este jueves y, además de Vox, Adelante Andalucía ya ha anunciado su veto al proyecto de Presupuestos para 2019. El PSOE está estudiando la posibilidad, pero tampoco está por la labor de aprobar las primeras cuentas de la coalición que ha sacado a los socialistas de la Junta por primera vez en la historia.

La situación se complica para el bipartito de San Telmo, que ve como Vox sube el tono en coincidencia con las negociaciones que se están produciendo a nivel estatal, pero también en los ayuntamientos andaluces. Al PP le preocupaba la mala relación entre sus dos socios andaluces, pero Alejandro Hernández ha asegurado que la situación nacional no ha repercutido en la decisión de su partido de no apoyar, en primera instancia, las cuentas del Gobierno de Juanma Moreno.

En cualquier caso, la enmienda a la totalidad anunciada por Vox no es una sentencia de muerte para los presupuestos de Juan Bravo. Aunque el debate en el Parlamento es conjunto, la votación de cada veto es individual. Esto significa que Adelante y el PSOE tienen que apoyar la enmienda del partido de Abascal para tumbar los presupuestos, algo que no parece probable.

Tampoco está sobre el tablero que sea Vox quien apoye o se abstenga cuando haya que posicionarse sobre el veto de la confluencia, que presumiblemente contará con los votos del PSOE. Manuel Gavira, representante de Vox en la Mesa de la Cámara, ha reconocido que este escenario no es probable, pero tampoco se ha cerrado en banda.