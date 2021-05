Vox impide la reforma de la ley de salud pública para confinar municipios con alta incidencia

No habrá reforma exprés de la ley de Salud Pública de 2011 para facilitar el confinamiento perimetral de los municipios donde la tasa de Covid-10 se dispare. Vox no se ha sumado al acuerdo del resto de grupos, que con mayor o menor convencimiento estaban de acuerdo con sacar adelante esta remodelación en el Pleno de este miércoles. La intención del Gobierno andaluz era dotar de mayor vigor legislativo a estas limitaciones después del estado de alarma, pero el retraso en la tramitación hace que la propuesta deje de tener sentido y, por lo tanto, no se debatirá en el Parlamento.

El rechazo de Vox tiene que ver con la ruptura que han vuelto a activar respecto al Gobierno andaluz. La consigna, ahora, es que nada que no se haya firmado previamente entre el Ejecutivo y sus socios habituales saldrá adelante. Ese es el mensaje, aunque no está claro si será así. El caso de la reforma de la Ley de Salud Pública tiene matices, ya que, según ha explicado este miércoles el portavoz, Manuel Gavira, se trata de una norma con la que están en desacuerdo porque "limita derechos fundamentales".

Gavira se refiere así a las restricciones del derecho de movimiento y de reunión que se activan en los municipios donde la incidencia del Covid es mayor a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El diputado gaditano también se ha mostrado crítico con el poder que la reforma malograda daba al comité de expertos para decidir las medidas a tomar en caso de brote epidémico, pero sobre todo ha afeado al Ejecutivo la falta de diálogo. Gavira ha asegurado que no ha habido negociaciones desde el pasado miércoles sobre esta remodelación, pese a que el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, dijo el martes que estaban en conversaciones.

El rechazo de Vox a la reforma de la ley de salud pública impulsada por la Consejería de Salud es el primero de los envites de la formación de derechas al Gobierno andaluz, pero Gavira ha avanzado, con mucho misterio, que habrá más a lo largo del Pleno que se celebra desde esta tarde en el Parlamento. El portavoz ha sugerido que sus diputados rechazarán el decreto ley aprobado hace unos días con ayudas a las entidades locales autónomas (ELA), aunque este texto podría lograr los apoyos de la izquierda.

La duda está en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y en la reforma fiscal. Se trata de dos iniciativas que tenían el apoyo de Vox inicialmente, en el caso de la ley urbanística después de conversaciones con la Consejería de Fomento, mientras que la reforma de la Ley de Tributos Cedidos contó con la participación activa del partido de derechas en la elaboración. "La realidad de hoy no es la de hace unas semanas", ha dicho Gavira, que ha insistido en que el Gobierno tendrá que cumplir con los acuerdos firmados con Vox en los últimos años para contar con el apoyo de los 11 escaños del partido.

"Ya sabemos quienes están en contra de la estabilidad", ha dicho después el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, que se ha mostrado muy crítico con la postura de Vox respecto a la ley de salud pública y sus recurrentes peticiones para adelantar las elecciones. "Hay que ser más serio", ha insistido el diputado gaditano, que ha achacado la postura de Vox "al duodécimo", en referencia a Santiago Abascal.