Vilaplana permite a Vox ejercer la acusación popular contra el ex director de la Faffe por los pagos en los prostíbulos

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que rechaza la petición de la defensa del ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén de expulsar como acusación popular a Vox, que fue acordada en abril pasado condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros.

En el auto, Vilaplana considera que "no existe amparo normativo alguno que obste la personación de Vox como acusación popular en la presente causa", por cuanto actualmente se distinguen dentro del concepto genérico de "acusador particular" dos categorías: la acusación popular y la acusación particular strictu sensu; y el primero de los grupos engloba aquellos casos en los que "el ejercicio de la acción penal se produce por el ciudadano no ofendido por el delito".

De esta forma, concluye el magistrado que "actualmente, no existe previsión legal vigente y aplicable que limite la posibilidad de personación del grupo político Vox como acusación popular, al amparo del artículo 125 de la Constitución de 1978; previsión constitucional de carácter normativo y vinculante conforme lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

La defensa también impugnó el hecho de que no se acordara por parte del instructor que Vox se personara en esta causa con la "misma defensa y representación procesal que la acusación popular ya personas en autos del Partido Popular de Andalucía". A este respecto, Vilaplana señala que este argumento "no puede servir para dejar sin efecto la resolución recurrida, pues la misma se limita a admitir la personación del grupo político Vox como acusación popular, si bien condicionada la prestación de la correspondiente fianza".

La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemente una condena de seis años de cárcel para el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos. El fiscal reprocha al ex director de la Faffe que utilizara fondos públicos para "pagar sus vicios", satisfacer "sus lúbricos deseos" y organizar "orgías" con terceros no identificados.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto presentó su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reclama seis años de cárcel y una multa de 7.200 euros para Fernando Villén, además de seis años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público; mientras que para la ex directora económico-financiera y responsable de la caja de organización de la fundación Ana Valls solicita cuatro años de prisión, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos acusados, que serán enjuiciados por un jurado popular, indemnicen a la Junta de Andalucía con los 32.556 euros gastados en los clubes de alterne.