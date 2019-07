La Universidad de Cádiz veta al abogado de la Manada en un curso sobre sexualidad

La Universidad de Cádiz ha vetado al abogado Agustín Martínez para que intervenga mañana en un curso sobre "sexo y sexualidad" en el que iba a pronunciar una conferencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a los cinco jóvenes sevillanos por la agresión sexual a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.

La organización del curso había reservado a Agustín Martínez incluso una habitación esta noche en el hotel Playa Victoria de Cádiz, con motivo de su intervención en el curso mañana, pero a última hora le ha comunicado que no iba a participar en dicho curso, titulado "Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres sexuados".

Fuentes de la Universidad de Cádiz han negado que se haya producido tal veto porque, según han explicado a este periódico, la UCA "no puede vetar a alguien que no figura siquiera como ponente de un programa que, como el resto de los seminarios de los cursos de verano, es aprobado en consejo de gobierno". Efectivamente el abogado de la Manada no aparece incluido en el programa final junto a otros conferenciantes como los profesores Javier Gala, Mercedes Lupiani, J. M. Jareño y Julia Cano.

Sin embargo, este periódico ha tenido acceso a una documentación que acredita que la organización del curso en la UCA le había reservado al letrado sevillano Agustín Martínez una habitación en el hotel Playa Victoria. Pero es más, un correo electrónico remitido entre los organizadores del curso ofrece las verdaderas razones por las que se ha prohibido la conferencia de Agustín Martínez.

En ese correo, remitido esta misma mañana, uno de los interlocutores asegura que ha recibido una llamada del nuevo vicerrector de Extensión Universitaria en la que le comenta que "el nuevo rector" de la UCA, Francisco Piniella, que tomó posesión ayer, "prohíbe taxativamente que el letrado de La Manada participe en el curso" y que, por lo tanto, "su palabra es ley".

El autor del correo comenta que al haber recibido dicha prohibición, se ha "cabreado como una mona", y a continuación le explica que la razón para que no asista al curso el abogado Agustín Martínez es "sobrevenida". En este sentido, comenta que mañana también está prevista la asistencia del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en otro curso de la UCA -en concreto en uno titulado "la gestión cultural a debate"- y el comunicante añade que es "bastante presumible que se líe", pues "ya han habido manifestaciones verbales (feministas, ciertos grupos ideológicos, etc.) en torno a la intervención del letrado de marras".

Y añade lo siguiente: "En este marco, Seguridad de la Moncloa y la escolta del propio ministro han desaconsejado tal intervención", recordando algunos incidentes que se produjeron en su día con el ex juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, hoy ministro del Interior. El autor del correo detalla incluso el Gobierno "ha pedido opinión al respecto" al propio Marlaska sobre la intervención del abogado de la Manada en el curso de la UCA y que la respuesta de éste ha sido tajante: "Que no participe ("muerto el perro, se acaba la rabia"), asevera el autor del correo, que concluye diciendo lo siguiente: "Pues bien, guste o no es lo que hay".

En un segundo correo electrónico, el mismo remitente asegura que "el gabinete del ministro ha reiterado que no puede asegurar la seguridad -incluso la de los propios alumnos-, por lo que reafirma la prohibición por motivos de seguridad de cualquier tipo de intervención del letrado". No obstante, le comenta que organizarán algo "ad hoc" con "la seguridad asegurada y con su intervención.

El Ministerio de Cultura niega relación con la exclusión del letrado

Fuentes del Ministerio de Cultura han asegurado a este periódico que "ni el Ministerio de Cultura y Deporte ni los equipos de seguridad del mismo, ni de Moncloa, han tenido nada que ver en la presunta exclusión del abogado Agustín Martínez de un curso de verano de la Universidad de Cádiz".

Las mismas fuentes han señalado que el ministro José Guirao asistirá mañana a clausurar un curso sobre gestión cultural "que nada tiene que ver con el que es objeto de la información" publicada por este periódico.

A pesar del contenido de los correos publicados por este periódico, el Ministerio de Cultura y Deporte ha añadido que "en ningún caso la Universidad ha trasladado al Ministerio consulta sobre la seguridad relacionada con los posibles altercados que se podrían dar en la Universidad ante la presencia del abogado Martínez en otro curso".