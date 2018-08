Teresa Rodríguez aspira a que el PSOE-A tenga que respaldar su investidura de Adelante Andalucía

Adelante Andalucía, la confluencia electoral que Podemos e IULV-CA ultiman para las próximas elecciones autonómicas, aspira a gobernar en la próxima legislatura. La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, afirmó que su objetivo es que el PSOE-A de Susana Díaz tenga que respaldar su investidura para evitar que el PP-A llegue a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, Teresa Rodríguez explicó que aspiran a que se repita el modelo de Cádiz, donde gobierna Por Cádiz sí se puede gracias al respaldo del PSOE. Así, aseguró que Adelante Andalucía “aspira a ganar, a ser la primera fuerza andaluza”. “Si eso es así, tendrán que tomar esa decisión ellos”, sostuvo Teresa Rodríguez.

Si las urnas no les dan el Gobierno, la líder de Podemos garantizó que siempre votarán “incondicionalmente” contra que el PP-A y Ciudadanos puedan llegar a la Presidencia de la Junta. “Si eso supone investir un gobierno del PSOE-A pues será así, pero nuestra aspiración es que sea el PSOE-A el que tenga que tomar esa decisión”, afirmó Teresa Rodríguez que ha insistido en que “nunca, ni por acción ni omisión, va a gobernar la derecha si está en nuestras manos evitarlo”.

No obstante, también incidió en que tampoco tienen “ninguna prisa” en formar gobierno con los socialistas, “especialmente en Andalucía, donde el régimen es el PSOE-A es un partido-régimen, con poca capacidad de innovación para responder a las necesidades de los ciudadanos y que está atravesado por la corrupción y el clientelismo”.

De darse ese escenario, Teresa Rodríguez explicó que no confiarán grandes programas de legislatura o de investidura al PSOE-A. “Sabemos que son expertos en no cumplirlos, como no cumplen sus programas electorales, señaló la líder de Podemos, que subrayó que la confluencia está preparada para un posible adelanto electoral.