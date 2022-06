Sentencia del Cuco: La abogada de la familia está "satisfecha" por la condena; la indemnización es "anecdótico"

La abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, ha mostrado este jueves su "satisfacción" por la condena de dos años de cárcel que la juez ha impuesto al Cuco y a su madre por mentir en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, al tiempo que ha señalado que la indemnización de 30.000 euros acordada para los padres es "anecdótico", dado que lo importante es que se acreditara que habían cometido el delito de falso testimonio.

Tras recoger la sentencia, la letrada ha explicado a los periodistas que están "muy satisfechos con el resultado", aunque ha dicho que no puede valorar el fallo en profundidad hasta que pueda leer el contenido de la sentencia "con calma".

"Estamos satisfechos con la condena, la indemnización para nosotros es anecdótico", ha dicho Inmaculada Torres, que ha insistido en que lo relevante es que "se ha visto que han mentido en un juicio muy importante y como consecuencia de esas mentiras tenemos dos sentencias contradictorias", en alusión a las sentencias del Cuco y de los mayores.

La letrada ha añadido que "mentir en un juicio no puede salir gratis; el testigo tiene una obligación y esto tiene que saberlo todo el mundo. No se puede mentir en un juicio, hay que decir la verdad y ellos han ocultado la verdad y como consecuencia de esto han pasado 13 años y no tenemos a Marta", ha aseverado.

La abogada ha considerado que con esta sentencia ambos acusados podrían entrar en prisión, si bien ha recordado que hasta que el fallo no sea firme "no se puede solicitar el ingreso en prisión", ha concluido.