Save the Children alerta que el 15 % niños en Andalucía pasan frío en sus casas

La ONG Save the Children ha alertado que un 15,2% de los niños que residen en Andalucía, unos 238.465, lo hacen en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno porque sus familias no disponen de calefacción o no pueden hacer frente a gastos de electricidad y gas. La asociación hace referencia a los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, donde se refleja que se ha producido un incremento que niños en esta situación de casi seis puntos con respecto al año anterior.

"Vemos cómo no paran de crecer los hogares en situación de vulnerabilidad que no ponen la calefacción porque no pueden pagar la factura o que la ponen menos de lo que deberían para evitar pagar facturas que no pueden asumir", ha asegurado Irene Santos, portavoz de Save the Children en Andalucía.

La ONG ha elaborado un análisis sobre cómo afecta la pobreza energética a familias con hijos en toda España, y ha denunciado que el bono social "no está llegando a todas las familias que lo necesitan". En este sentido, han alertado que las familias con hijos "afrontan más situaciones de endeudamiento ya que priorizan su bienestar".

Entre las consecuencias que provoca la pobreza energética en la infancia, Save the Children ha alertado que produce "un efecto dañino en la salud física", y que afecta también "a la salud mental" de los niños. También la seguridad queda en entredicho en viviendas donde la precariedad energética provoca una falta de seguridad que se traduce en incendios y otros accidentes que "pueden poner en riesgo la vida de toda la familia".

Para paliar esta situación, la ONG ha pedido que se conviertan en permanentes las ayudas temporales de emergencia, una reforma del bono social para que se asigne automáticamente a familias por debajo del umbral de la pobreza, así como apostar por la rehabilitación de edificios "con un criterio de equidad y accesibilidad y una perspectiva de infancia".