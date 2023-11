Salud esgrime sus inversiones ante las críticas sindicales por las listas de espera en Andalucía

Los datos de las listas de espera dados a conocer el pasado viernes por parte del Ministerio de Sanidad, continúan en el centro del debate. Por un lado, ayer la Consejería hizo públicas las cifras de inversión en infraestructuras sanitarias en la que la única referencia a los andaluces que aguardan una consulta con su especialista o en el quirófano, es cuando se refiere al refuerzo de la actividad asistencial a través de medios propios, una apuesta “por nuestro sistema para disminuir las listas de espera y hacer frente al aumento de la demanda”.

Por otra parte, los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores del Sistema Andaluz de Salud –UGT, CCOO yen del enfermería SATSE– consultado por este periódico, criticaron el aumento de pacientes pendientes de una cita y expusieron su diagnóstico que pasa ineludiblemente, por un aumento de inversiones en la sanidad pública y huir de lo que denominan “parches”, una solución a corto plazo que, tal y como anunció el presidente de la Junta en el Parlamento, supone destinar más de 700 millones de euros en conciertos con agentes privados.

El secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, criticó que “tan grave es la incapacidad para saber gestionar los recursos destinados al sistema público de salud, como la intención de favorecer el sector privado en detrimento de lo público. Una cosa y la otra no tiene cabida para quienes defendemos y necesitamos de una sanidad pública fuerte y creo que estos últimos somos la inmensa mayoría. No debería, el presidente de la Junta. No se si Juanma Moreno ya ha olvidado los tiempos en los que su antecesora en el cargo hacía exactamente lo mismo”.

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, reconoció a este periódico que “la situación es insostenible y en cualquier caso, no nos parece una buena solución que desde la Consejería se escuden en la herencia recibida del PSOE porque eso, sin lugar a dudas, va a evitar que el problema pueda llegar a solucionarse”. A su entender, un alivio de esta situación, “desde luego no pasa como ha propuesto la Consejería por externalizar las listas de espera, con más de 800 millones destinados a centros privados. Puede solucionarlo parcialmente, a corto plazo, pero esos millones que no se invierten en la sanidad pública, a lo único que van a contribuir es que las listas de espera sigan aumentando”. El diagnóstico que se hace desde el sindicato es que “todo esto viene derivado de una muy mala gestión, de unos condicionantes políticos y unas directrices que lo único que hacen es contribuir al debilitamiento de los servicios de la sanidad pública” y hay que advertir que “el descontento de la población es más que evidente”.

Por su parte, el secretario general del sindicato de Enfermería SATSE , José Sánchez Gámez, expresó que “siempre hemos creído que las listas de espera no se arreglan con parches que es lo que llevan usando desde hace años todos los partidos, porque se trata de un asunto que se prolonga desde hace tiempo. Hay que financiar la sanidad pública y poner los remedios y la gestión para que se reduzcan las listas de espera, pero no con medidas a corto plazo, sino con un plan para poder rebajarlas de una manera clara, no en momentos puntuales”. A juicio del representante sindical “poner dinero como han anunciado, es un parche coyuntural, no una solución que pasa por un plan de inversiones en la sanidad pública”.

Inversiones

El argumentario de la Consejería de Salud se centró ayer en la defensa de las líneas maestras de un presupuesto que para el año que viene “recoge una partida de casi 557 millones para nuevas infraestructuras sanitarias, lo que supone un incremento del 334 % respecto a 2018, último año de gobierno socialista”, según señaló la consejera, Catalina García. Ésta insiste en subrayar el “impulso del Gobierno andaluz para mejorar y modernizar las infraestructuras sanitarias” en comparación con legislaturas anteriores.

Además, consideró clave el aumento de las partidas destinadas a Atención Primaria, hasta alcanzar el 36 % del presupuesto, lo que supone dar cumplimiento “a uno de los puntos incluidos en el Pacto por la Atención Primaria, que establece un mínimo del 25 % del presupuesto del SAS para Primaria”.

La consejera reseñó el refuerzo de la actividad asistencial a través de medios propios. Para ello, el gasto estimado para continuidad asistencial en 2024 es de 128 millones de euros, un 66 % más que en 2018 y 10 millones de euros para auto-conciertos, más de un 700 % más que en 2018. Asimismo, ha remarcado, se reduce el porcentaje de los conciertos sanitarios que en 2024 será del 3,92 % del total del presupuesto, mientras que en 2023 fue del 4,03 % y en 2018 del 4,19 %.

García también señaló hacia el gasto en personal, que alcanzará los 6.776 millones de euros, lo que significa un 47,7 % del total del presupuesto y una subida de un 3 % respecto a 2023. “Es un presupuesto que nos permitirá consolidar la estructura y realizar las medidas acordadas en las mesas sectoriales y técnicas”. “Este presupuesto pone las bases para continuar transformando nuestro modelo sanitario, prestando la asistencia sanitaria y los recursos necesarios en cada situación y para cada persona”.