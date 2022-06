Pilar Manchón: "Tenemos que aprovechar lo que nos hace diferentes y especiales. No solo Sevilla, toda Andalucía"

Sin papeles. Con un discurso impecable, emotivo y ordenado. Para decir lo justo; lo necesario. Lo que requería una emotiva velada en los Reales Alcázares de Sevilla para unirse a la galería de ilustres del Premio Clavero en una edición tan emblemática como la décima. Pilar Manchón, una humanista del barrio de Nervión que sido capaz de hacerse un hueco en Silicon Valley innovando en Inteligencia Artificial, ha recogido esta noche el galardón en el imponente Patio de la Montería ante más de doscientos invitados en un acto en el que se ha recuperado la normalidad (sin mascarilla y sin geles) y en el que solo se ha colado la precampaña electoral. Entre el público, haciendo quinielas, y entre los intervinientes echando la vista atrás (tres alcaldes y tres presidentes de la Junta en una década de Premios Clavero) y con una aspiración, la de Juanma Moreno, de repetir el año que viene...

Pero el protagonismo no fue de los políticos sino de una joven "abrumada" por las palabras de cariño de la noche, "agradecida" y feliz por volver a su casa (¡No se puede pedir más!) y "orgullosa" del talento, la "singularidad" y las "oportunidades" que ve en su tierra. Tanto en Sevilla como en Andalucía: "Si hacemos equipo dentro de Andalucía, tenemos la oportunidad de marcar el mapa, de mirar cara a cara a cualquiera que se ponga por delante. Sevilla, haciendo equipo con el resto de provincias, tiene la oportunidad de hacer algo especial".

La premiada dejó bien claro, con su talante y humildad en el acto y con su discurso, por qué la sitúan como un ejemplo de "creatividad" y de "excelencia investigadora"; una científica con profundas convicciones humanistas que ha viajado de Sevilla a California sabiendo el esfuerzo y el "duro camino" que cuesta conseguir un sueño. Sin olvidar nunca de dónde venía (hija de un taxista que con doce año ya trabajaba en el campo como pastor y 'vecina' del Sánchez Pizjuán) y sin perder la perspectiva de sus logros. Es por ello que resultaron tan creíbles y convincentes sus palabras; porque hablaba desde la experiencia sintiéndose "profundamente agradecida" hacia todos los que la han ayudado desde que empezó a estudiar en la Universidad de Sevilla. En casa además, tal y como confesó tirando de humor, lo tenía "difícil" si quería "mantenerse en la foto": su hermana pequeña, la "benjamina", es una destacada atleta "¡que ya tiene hasta una rotonda!".

Un perfil "para admirar" en Sevilla

En la entrega del Premio Clavero, a Pilar Manchón no le hizo falta ninguna rotonda... "Qué gran designación, qué gran acierto del jurado". El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, situó a la filóloga como el "mejor rostro" en el que puede mirarse la ciudad: "Sin duda, un gran referente, un perfil para admirar y para sentirse orgullosos pero también para escucharla y aprender de ella".

En su primer Premio Clavero como primer edil, Muñoz quiso subrayar el perfil más científico e innovador de la ciudad como referente de la nueva economía ("una Sevilla del conocimiento") y quiso compartir y suscribió algunas de las reflexiones que Pilar Manchón realizó a este diario en una entrevista con Luis Sánchez Moliní por cuanto conectan con esa idea que viene defendiendo desde que relevó a Juan Espadas en Plaza Nueva de que hay que ser "ambicioso" y aspirar al "sobresaliente".

Para "centrarnos en lo que nos hace especiales y diferentes y las oportunidades que eso ofrece en el momento actual"; para "generar nuestro propio ecosistema de innovación y digital basado en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestras características y en nuestra tradición". Porque, como dijo Pilar Manchón y subrayó el alcalde, "Sevilla está cambiando". Y "podemos jugar en ligas superiores y aspirar a lo más alto".

En su intervención como anfitrión del acto, el alcalde también destacó el valor de "mirar atrás" para "reconocer y recordar el legado en forma de transición y estado de las autonomías" que dejó Manuel Clavero. "¡Cuánta falta nos hace rememorar sus palabras, releer sus textos cada vez que nos adentramos en periodos de ruido e incertidumbre" como el actual, insistió Muñoz sobre el catedrático, rector y político sevillano que da nombre al premio promovido por Grupo Joly y la Fundación Persán y que falleció hace justo un año.

También el presidente de la Junta quiso recalcar la figura de Clavero en su intervención mostrando su admiración y aprecio por el ministro del "café para todos" que murió a los 95 años habiendo sido capaz de "asumir riesgos muy serios" y tomar "decisiones muy duras para hacer precisamente eso de lo que estamos hablando: abrir caminos al futuro". De ahí que recalcara que es "uno de los andaluces más queridos" y que fue una "figura principal del andalucismo moderno". "Un hombre culto y sabio que, mediante el diálogo, el compromiso y la decencia, así he de decirlo, abrió las puertas a un tiempo nuevo para Andalucía".

Unas palabras de reconocimiento hacia Manuel Clavero con las que también abrió su intervención el presidente del Grupo Joly por el enorme esfuerzo, “inteligencia” y “buen criterio” que aportó hasta el último día a Diario de Sevilla pero también recordando que fue el político sevillano quien desempeñó un "papel decisivo" en la consolidación de la libertad de prensa en España cuando puso en marcha el proceso de privatización de la Cadena del Movimiento. José Joly, presidente en estos momentos de la AMI, incidió un año más en la defensa del "periodismo profesional", un oficio de más de dos siglos de tradición "que ha mejorado la calidad de la democracia y de sus instituciones", ante el "lío monumental" en que se ha convertido el mundo de la comunicación actual, donde propaganda y falsedades se mezclan con la información.

Un ejemplo de la "Andalucía que queremos"

"Pilar Manchón encarna y representa la Andalucía que queremos: una Andalucía de innovación, vanguardia, transformación y emprendimiento. Queremos una Andalucía con los pies en el presente y la mirada siempre puesta en el futuro. Queremos una Andalucía mujer. Una Andalucía capaz y valiente. Una Andalucía con mentalidad abierta que rompe todos los tópicos, esos que nos han hecho tanto daño, y acepta sin miedo los nuevos desafíos para ganarse un lugar de liderazgo en el mundo. Una Andalucía que presume de tener en el corazón tecnológico del planeta, California, a una profesional de primera como Pilar Manchón".

Las palabras hacia la premiada del presidente de la Junta incidían en los sólidos argumentos del jurado que este año ha distinguido a la experta en lenguaje computacional como ganadora del décimo Premio Clavero. Como también hizo en el arranque del acto el alcalde pensando en Sevilla, Moreno Bonilla quiso aprovechar el propio discurso de la galardonada para reivindicar una Andalucía capaz de romper inercias y con talento: "Queda mucho camino. Pero Andalucía por fin ha pasado página de la resignación y de los complejos y es capaz de mirar a los ojos y hablarle de tú a tú a cualquiera".

Sobre la premiada, el presidente de la Junta destacó su doble perfil como investigadora y emprendedora y su doble faceta tecnológica y humanista "compaginando la reflexión y la prisa aunque parezca una contradicción". No lo es. Pilar Manchón ha demostrado esta noche que no hay tantos muros entre las ciencias y las humanidades. Que "es el talento y no la tecnología lo que importa". No es ninguna casualidad, como recordó Ignacio Martínez al dar lectura del acta del jurado, que suela citar a Einstein cuando sostenía que "el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación".