El PSOE-A considera el pacto sobre inmigración propuesto por Moreno "una tomadura de pelo"

El reto de la inmigración se ha colocado en el centro del debate político de la comunidad. La propuesta de un pacto sobre esta materia lanzada por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, encontró este miércoles la oposición frontaldel PSOE-A, que la tildó de “tomadura de pelo”. El PSOE-A argumenta que si el dirigente popular quiere ayudar, “lo que debe hacer es llamar a los presidentes autonómicos de su partido y que abran también sus regiones a los menores” porque en Andalucía “la cota de solidaridad está absolutamente cubierta”.

Así se pronunció en rueda de prensa el secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A, Carmelo Gómez, quien manifestó que “lo primero que debería haber hecho el PP cuando estuvo en el Gobierno fue los deberes, ya que no hizo absolutamente nada, ni en inversiones, ni en recursos, ni en medidas políticas o económicas”. Gómez admitió que hay presión migratoria, pero que ante eso la respuesta tiene que ser “de altas miras”. “Si se quiere ser riguroso y hablar sinceramente de la preocupación que significa la inmigración, hay que ir a un pacto europeo”, ha razonado.

En su opinión, cuando el PSOE tiene que llegar a un pacto de Estado o “tiene que mirar por los intereses de los españoles por encima de los suyos, lo ha hecho”, y lo ejemplificó con el apoyo de su partido al anterior Gobierno para aplicar el 155 en Cataluña. “Lo que pedimos al PP es la misma altura de miras, aunque ya, sinceramente de sus líderes andaluces no la esperamos porque cada vez que tienen la oportunidad dan la espalda”, declaró. El dirigente socialista aseguró que su formación no está dispuesta a que este asunto se use como “un debate político para herir desde un punto electoral al PSOE”.

Preguntado por la situación del municipio sevillano de Gelves, cuya alcaldesa, la socialista Isabel Herrera, había pedido más seguridad y soluciones ante el acogimiento temporal en unas instalaciones de la localidad de 80 menores inmigrantes, Gómez aseguró que le explicará a la primer edil que “se necesitan mas recursos y más financiación” y que ya le gustaría que “las cosas estuvieran en la perfección pero cuando uno está administrando todo es mejorable”.