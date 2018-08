El PP-A reclama a la Junta más recursos para atender a los menores inmigrantes

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado hoy al Gobierno andaluz "seriedad" con el problema de la inmigración y que no pretenda hacer una "dejación de funciones", ya que su partido está dispuesto "a echar una mano en todo pero quien gobierna es el PSOE".

Moreno, que ha visitado hoy un centro de acogida de menores inmigrantes en Carmona (Sevilla), ha respondido así a la reclamación del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien le ha pedido que deje las críticas y haga de intermediario con las comunidades gobernadas por el PP para la acogida a estos menores.

"Hasta hace unos meses el PSOE no quería sentarse conmigo para hablar de nada y no me reconocía ningún tipo de interlocución, ahora que gobiernan necesitan al líder de la oposición para que les resuelva el problema, un poquito de seriedad", ha manifestado Moreno.

El dirigente del PP-A ha sido muy crítico con la gestión que está haciendo el Ejecutivo andaluz de la inmigración y en particular de los menores no acompañados, ya que los profesionales le trasladan una falta de medios materiales y humanos para hacer su trabajo.

Ha recordado que en agosto han llegado a Andalucía 3.000 menores no acompañados que han "colapsado" todas las infraestructuras de la Junta por una "falta de planificación" de la que el PP ya alertaba en junio.

Decisiones sin rigor de Sánchez

Juanma Moreno considera que las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no están basadas en el rigor ni en la política de estado", ya que ha dado "un portazo en las narices" a la presidenta andaluza, Susana Díaz, por no dotar de recursos económicos ni medios humanos.

Ha exigido una respuesta "urgente" por parte de la Junta a la situación de los menores, con "transparencia" en las medidas que se pongan en marcha y con más medios y recursos.

Ha rechazado que se acuse al PP de hacer política con el sufrimiento de las personas y ha opinado que quienes generan sufrimiento son "los pésimos gestores", a los que ha puesto encima de la mesa un acuerdo en materia de inmigración.

Juanma Moreno ha estado acompañado del alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha denunciado "la situación caótica" del centro de menores de la localidad, que ha llegado a tener más de un centenar de menores a pesar de contar con sólo veinte plazas, por lo que los profesionales están desbordados y no se cumplen los protocolos médicos y de higiene. Además, ha dicho que el pueblo está preocupado porque ve a grupos "de 30, 40 o 50 niños por las calles, deambulando a las 12, a la 1 o a las 2 de la mañana".