Juan Marín sugiere que el nuevo Gobierno no impulsará las medidas del pacto entre PP y Vox

No todas las medidas incluidas en el pacto que firmaron ayer PP y Vox serán impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno. Lo ha sugerido hoy el líder de Ciudadanos, Juan Marín, cuando se le ha preguntado por la sustitución de la Ley de Memoria Histórica y Democrática por una "ley de concordia", como han acordado los populares con el partido de Santiago Abascal.

Marín, que será vicepresidente de ese futuro Ejecutivo, ha reconocido que las políticas incluidas en las 37 iniciativas pactadas entre PP y Vox que no concuerden con su pacto programático con los populares deberán llegar al parlamento "como proposición de ley". Esto significa que la mencionada ley de concordia no saldrá de la iniciativa legislativa del Gobierno.

"No se pueden derogar leyes con 12 diputados, hacen falta 55", ha insistido Marín antes de reiterar que los acuerdos de PP y Vox no vinculan a su partido. La modificación de la Ley de Memoria -en cuya aprobación PP y Ciudadanos se abstuvieron- es uno de los 15 puntos del acuerdo entre PP y Vox que no están ya contemplados en el pacto de PP y Ciudadanos.

Esas 15 medidas, si es que tienen un desarrollo legislativo, deberán llegar al Parlamento desde los grupos y no por iniciativa gubernamental, según ha deslizado esta mañana Marín. En este grupo se incluyen el plan andaluz de adopción o las medidas de apoyo a las mujeres con embarazos no deseados, así como la lucha contra el "turismo sanitario".

Si se mira atrás, a la pasada legislatura, queda patente que la estrategia no fue la misma. El papel de Vox en los próximos años será similar al que tuvo Ciudadanos en su apoyo al PSOE hasta hace unos meses. Eran socios vinculados mediante un acuerdo de investidura, pero el Gobierno socialista de Susana Díaz hacía suya las propuestas de ley del pacto firmado en 2015.

Además, la mayoría de iniciativas que defiende Vox y no están en el documento de PP y Ciudadanos no son leyes, sino que son acciones propias del poder ejecutivo y, por lo tanto, será el Gobierno del que participa Marín quien tenga que llevarlas a cabo. Muchas de las políticas que ha propuesto el partido de Santiago Abascal para sumarse a la candidatura e Juanma Moreno serán competencia del área dedicacada a la familia que recoge su acuerdo.

La aspiración de Vox, según ha confirmado su secretario general, Javier Ortega Smith, esta mañana, es que ese departamento se dedique únicamente a la defensa de la familia. No será así. Habrá, presumiblemente, una consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Infancia y Familias y, paradójicamente, será dirigida por alguien de Ciudadanos.

Fue la formación naranja quien propuso la creación de dicha consejería, según ha revelado Juan Marín en la comparecencia posterior a su reunión con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a quien ha confirmado que no presentará candidato y que sus 21 diputados apoyarán a Juanma Moreno.