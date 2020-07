Moreno plantea prohibir el botellón para controlar los rebrotes en Andalucía

La Junta quiere poner coto a los botellones para evitar que sean focos de "irresponsabilidad". El propio presidente Juanma Moreno lo ha adelantado en una intervención en televisión, en la que ha hablado de "prohibir" las concentraciones para beber en la calle como una de las medidas de control para evitar los rebrotes que salpican ya Andalucía.

El botellón está prohibido en la comunidad desde 2007 por una ley que provocó entonces polémicas. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hizo balance hace tres años de la norma y reconoció que el éxito de la misma había sido relativo. El botellón salió, de forma generalizada, de los cascos urbanos de las localidades andaluzas, pero muchos ayuntamientos acotaron espacios a las afueras donde se podía beber en la calle.

Granada, hasta hace un par de años, y Jerez, eran dos de las mayores ciudades con espacios habilitados, pero son muy numerosos en localidades más pequeñas, tanto en la costa como en el interior. Esos botellódromos, en muchas ocasiones, están controlados por la policía local y no es extraño que los ayuntamientos coloquen equipamientos e incluso organicen eventos para los jóvenes.

Moreno ha abierto la puerta a "prohibir" esas concentraciones, aunque no ha aclarado cómo lo hará, ya que la mencionada ley concede a los ayuntamientos la potestad de regular estos espacios. El presidente, en la entrevista televisiva, ha reconocido que los botellones"no se deben producir en ningún lugar dadas las actuales circunstancias". "Aunque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco", ha dicho Moreno, en estas reuniones los jóvenes "tienen muchas ganas de divertirse y no se mantienen las medidas de seguridad".

Más restricciones en el ocio nocturno

El sector del ocio nocturno lleva varios días en el ojo del huracán. El mayor rebrote de los que están ahora activos en Andalucía procede de una fiesta de fin de curso en una discoteca cordobesa y en todo el país se han repetido situaciones similares. Para atajar la situación, el presidente ha convocado a los alcaldes de las ocho capitales de provincia para buscar una solución para un sector, el del ocio nocturno, que ha pedido ya que no se le estigmatice.

Regidores como el de Sevilla, Juan Espadas, han adelantado ya que apoyarán las mayores restricciones a los negocios de ocio nocturno. Se trata de un cambio de postura ante la nueva situación de rebrotes. Una de las principales medidas puestas en marcha por la Junta para beneficiar al sector hostelero fue ampliar hasta las 03:00 el horario de cierre permitido en el interior de los locales y hasta las 02:00 en las terrazas.

También cabe recordar que la Junta apostó en las últimas fases de la desescalada por ser más restrictivo con las discotecas que el propio Gobierno. Mientras que la Administración central permitió inicialmente la apertura de estos locales, la autonómica las mantuvo cerradas porque "los informes sanitarios no aconsejaban su apertura", según explicó Elías Bendodo en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno del 9 de junio.