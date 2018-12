Montoya ante la juez: “Métanme en prisión porque, si no, lo voy a volver a hacer"

El autor confeso de la muerte violenta de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, prestó declaración durante cinco horas el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino. Como ha podido saber Huelva Información, en plena testifical el exconvicto soltó una frase que dejó a los presentes anonadados ante tanta claridad: “Métanme en prisión porque, si no, lo voy a volver a hacer”.

Nadie daba crédito ante semejante aseveración. Este diario ha contactado con la abogada de la acusación particular, Patricia Catalina, quien indica al respecto que la manifestación de Montoya viene a “refrendar la intención de la familia de Laura, que exige la pena más alta conforme a la atrocidad de los delitos cometidos” por este individuo, en prisión comunicada y sin fianza desde el pasado sábado.

Esta pena, subraya la letrada, no es otra que “la prisión permanente revisable, porque este señor ha reconocido que no se va a reinsertar en la sociedad y no puede estar en libertad porque va a volver a delinquir”. En este sentido, la jurista del despacho Castellana 266 Abogados señala que los familiares de Laura y ella misma “alzamos la voz a favor de la prisión permanente revisable”.

Preguntada por su opinión sobre los detalles que ofreció ayer la Guardia Civil en la rueda de prensa sobre la investigación del caso, la abogada señala que “por el momento prefiero no pronunciarme al respecto”.

Montoya cumplirá hoy su quinta jornada de estancia en el centro penitenciario de Huelva, adonde ocupa una celda con acceso restringido de la Enfermería. Está vigilado en todo momento por un preso-sombra y mantiene la actitud chulesca con la que ingresó el pasado sábado.