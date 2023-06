La alcaldesa de Maracena asegura que fue la Guardia Civil quien le pidió que contactase con el secuestrador

La alcaldesa de Maracena en funciones, la socialista Berta Linares, aseguró este martes que ella dijo a la Guardia Civil "desde el primer momento cuándo" y "dónde" vio al que en ese momento era su pareja sentimental tras el secuestro de la concejal Vanessa Romero y que fue la propia Benemérita quien le pidió que "contactase con él" y "fue eso lo que llevó a detenerlo en Maracena".

Berta Linares realizó estas declaraciones después de que hayan trascendido las imágenes grabadas por cámaras de seguridad del breve encuentro que mantuvo el día del secuestro -el pasado 21 de febrero- con el presunto secuestrador, que permanece en prisión provisional por un delito de detención ilegal después de que metiera presuntamente a la concejal en un maletero con la cabeza tapada, atada con bridas de pies y manos, tras amenazarla con una pistola simulada.

Posteriormente estacionó el vehículo en un local de Armilla (Granada) y se marchó dejándola allí; ella logró escapar y denunciar los hechos. En un comunicado, Linares explica que ha pedido auxilio a la justicia ante las informaciones vertidas que, según afirma, "están provocando un linchamiento mediático" que está afectando no sólo a su persona, sino a su familia.

"Ruego que se me llame a declarar lo antes posible y que se exponga que fui yo la que dije a la Guardia Civil desde el primer momento cuándo lo vi y dónde, además que la propia Benemérita me pidió que contactase con él, y que fue eso lo que llevó al dispositivo a detenerlo en Maracena", afirmó.

Linares asegura que la propia Guardia Civil y su abogado fueron los que le aconsejaron que "mantuviera silencio sobre los hechos ocurridos el día en cuestión", dado el previsible secreto de sumario. "Me reservé todo lo que ocurrió, limitándome a contestar públicamente preguntas sobre hechos anteriores", manifestó Linares, quien recordó que incluso "fui preguntada en un pleno municipal, y en la última rueda de prensa a los medios, y respondí públicamente que lo que tenía que decir al respecto ya se lo dije a la Guardia Civil, y que no podía hablar sobre ello". Linares ha incidido en que acusarla "de algo tan grave sólo por respetar las recomendaciones de la Guardia Civil y de su abogado es injusto", ya que está provocando un verdadero "ensañamiento" que está afectándole "no sólo políticamente, sino también a mi entorno familiar".

"Por eso pido auxilio a la Justicia, para que acelere la resolución de esta pesadilla que tanto nos está afectando y se examinen de forma objetiva los hechos, que a día de hoy las diversas actuaciones en la instrucción están desmontando las declaraciones de mi expareja, revelando que son falsas todas esas acusaciones", ha puntualizado, advirtiendo de que el daño "ya es irreparable y sólo la diligencia de la Justicia puede evitar que sea peor".

El encuentro con el secuestrador

Esta presunta reunión ya aparece reflejada en el auto dictado el pasado 25 de mayo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada. Tras "una completa investigación" de los terminales telefónicos utilizados tanto por el secuestrador como por la alcaldesa de Maracena, el concejal de Urbanismo y Noel López en el día y las horas posteriores al secuestro, la Fiscalía concluye que a las 11:30 de ese día tanto la regidora como el citado concejal "ya son conocedores" del rapto y de que Vanessa Romero había "conseguido liberarse". A continuación -y según añade este informe preliminar- el concejal de Urbanismo presuntamente habría intentado hablar con Noel López -también ex alcalde de Maracena y primo de Berta Linares- "realizándose varias llamadas entre ellos a partir de las 12:10 y estableciéndose comunicación que tendría por finalidad comunicar lo ocurrido a Noel".

En los mismos tramos horarios, presuntamente se produjo "un encuentro" entre Berta Linares y el presunto secuestrador junto a un salón de juegos de Maracena que terminó a las 12:28. Esta reunión ha quedado "acreditada tanto por las imágenes de las cámaras de seguridad como por los repetidores que los sitúan a ambos en dicho lugar", según se detalla en el auto, consultado por Europa Press.

Las investigaciones apuntan asimismo a que sobre las 12:30, Linares regresó al Ayuntamiento y se marchó acto seguido en el coche del edil de Urbanismo, tras lo que sobre las 13:30 horas, ambos presuntamente coincidieron "en la misma dirección de antena de Maracena" con Noel López, "volviendo a coincidir los tres más tarde en otra antena" de esta localidad, "como demuestran las tablas que se juntan". Entre las 13:00 y las 14:00, la alcaldesa presuntamente contacta con su pareja tras varias llamadas telefónicas enviándole un mensaje de Whatsapp en el que se indica, "a las 14:00 nos vemos en mi piso".