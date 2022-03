Lorenzo del Río dice que habrá que valorar si la sentencia del Supremo de los ERE "favorece o no" al resto de piezas pendientes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado este martes que una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de la pieza política de los ERE, la del denominado "procedimiento específico" que afecta a 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, habrá que valorar si el fallo puede "favorecer o no" el desarrollo de los más de un centenar de piezas de la macrocausa de los ERE que están actualmente pendientes de enjuiciamiento o en fase de instrucción.

Lorenzo del Río, que ha presidido este martes en Sevilla por primera vez una reunión de la Sala de Gobierno del TSJA, ha dicho a los periodistas que la posible influencia del fallo del Alto Tribunal sobre la pieza política de los ERE -que ha convocado para mayo una vista para la exposición de los recursos- habrá que verlo "en su momento", porque "no sabemos qué interpretación dará con respecto a todos esos recursos, eso puede tener incidencia pero más que nada jurídica por así decirlo en el ámbito de los siguientes juicios".

El magistrado ha señalado que en la situación actual se generan "un montón de procedimientos más del juzgado Instrucción número 6", por lo que habría que "plantearse una situación de refuerzo distinta a la actual. Si la resolución que dicte el Supremo tiene alguna incidencia en el tratamiento lo tendrán que ver los magistrados, puede ser una situación que favorezca o no favorezca a los actuales juicios, es algo que no sabemos, es un tema jurisdiccional totalmente", ha precisado.

Lo que sí ha reconocido Del Río es que en la actualidad hay "juicios para rato" derivados de las macrocausas -sólo se han celebrado cuatro de los ERE, cinco de Invercaria y uno de la formación- pero ha explicado que eso se debe a que "también hay muchos que están pendientes, que vendrán". Del Río ha indicado que de las 17 macrocusas que han llegado a la Audiencia de Sevilla desde el año 2017 se ha producido una "ralentización", dado que se han intentado celebrar "con el problema también que ha habido de la pandemia, que ha obligado a reestructurar muchos señalamientos y algunos otros que se han tenido que suspenderse cuando estaba todo el procedimiento señalado".

A pesar de esas complicaciones, ha proseguido se han señalado nueve de esos 17 procedimiento, por lo que ha concluido que "ahora mismo estamos en un nivel que se están haciendo bastantes señalamientos. Desde ese punto de vista, con lo que hay y lo que ha ingresado estamos ahora mismo en la situación menos mala posible, que es duplicando las secciones de la Audiencia que es lo que les transmití a los magistrados".

El presidente del TSJA ha recordado que se ha logrado que haya "dos magistrados nuevos titulares y al mismo tiempo dos comisionados de refuerzo, para que todas las secciones penales tengan seis magistrados", lo que permite que se dupliquen estas Salas, lo que "facilita mucho más el tema de los señalamientos".

También ha recordado el "problema añadido" de las dificultades para encontrar salas de vista disponible para estos juicios o de compaginar calendario con los abogados, y "ahí es una materia donde hay que ser lo más ágil posible en las fórmulas más imaginativas para que eso no repercuta en el tiempo de los señalamientos", ha apostado.

En cualquier caso, el magistrado ha señalado que hay que ver la situación "en positivo, no en negativo" y en este sentido ha destacado que haya seis magistrados por cada una de las cuatro secciones penales -Primera, Tercera, Cuarta y Séptima-, en total 24 jueces, con lo que "ahora mismo se pueden organizar y gestionar bien los señalamientos".

Ha cuantificado en 80-90 las piezas pendientes en los juzgados de instrucción, y en este sentido ha hecho hincapié en que todos los juicios "no son iguales en cuanto a duración, en cuanto a tratamiento jurídico, veremos a ver el resultado del Supremo, eso puede incidir o no" y "a lo mejor no tenemos esos señalamientos tan largos y tan complicados como hemos sufrido hasta ahora".

Así, ha dicho que "hay que estar un poco en el día a día e ir valorando las necesidades. Ahora mismo hemos ajustado esa plantilla para esas necesidades actuales, con un esfuerzo personal que hay que tener en cuenta y agradecerlo, y ahora mismo Sevilla pueden sentirse satisfechos si mantenemos esa plantilla de 24 magistrados penales y la posibilidad de que cualquier sustitución o baja se pueda cubrir inmediatamente", ha afirmado, recordando que en la Audiencia de Málaga, con una carga muy similar a la de Sevilla, tienen actualmente 51 macrocausas "muy delicadas también".

Por último, ha rechazado la posibilidad de que se pueda crear una nueva sección de lo Penal en Sevilla, como solicitaban los jueces, al entender que si en el mes de Julio el Parlamento aprueba un nuevo "sistema de organización colegiado de trabajo ya no hablaríamos de secciones, sino de sección penal de la Audiencia, en cuyo caso puede hacer funcionalmente las secciones que quiera", una posibilidad que, según ha precisado, "incluso se podría hacer ya ahora mismo con una propuesta de los magistrados, con lo que se podría crear una sección única de tres funcional, pero eso son ya decisiones más específicas de los magistrados", ha concluido.