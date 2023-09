La Junta de Andalucía critica una Ley de Bienestar Animal "sin consenso" e "ideológica"

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha lamentado este sábado que la nueva Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre, se ha aprobado "sin consenso" y cuenta con una importante "carga ideológica".

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar el II Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba y la Organización Colegial Veterinaria, el consejero ha manifestado que dicha ley "no cubre las necesidades" de todos los actores implicados en el ámbito de bienestar animal, por lo que se ha "perdido una oportunidad de estar "a la vanguardia" en este asunto.

Ha añadido que desde Andalucía estarán "atentos en la elaboración del reglamento" que se debe llevar a cabo atendiendo a "todas las indicaciones que hagan los que están en el día a día, que son los técnicos y los profesionales".

Además, ha anunciado que la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba pondrán en marcha el Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes, un centro que "va a tener la ventaja de poder integrarse en las estructuras del Instituto Carlos III" y así "ir a convocatorias de investigación".

En la misma línea, el presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, José María de Torres Medina, ha señalado que será en los "reglamentos de aplicación" donde "de verdad a los técnicos vamos a tener que decir mucho" y espera que entonces cuenten con ellos, ya que el "desarrollo de la ley ha sido con falta de consenso", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que los profesionales de veterinaria "han hecho más de 60 alegaciones y no se ha tenido en cuenta absolutamente ninguna", por lo que "no se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales en el desarrollo de una ley" que son los que al final "van a tener que darle recorrido".

"Cuando la administración hace cualquier marco normativo, hay que sentarse en la mesa, hay que lograr un consenso, ya que si las cosas no se consiguen por consenso, no salen bien y al final no tienen éxito", ha zanjado Torres Medina.