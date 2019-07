Jueces Francisco de Vitoria muestra su "apoyo" a Bolaños y dice que la denuncia es algo "relativamente normal"

El portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, ha mostrado este jueves el "apoyo" a la juez María Núñez Bolaños y ha destacado que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es algo "relativamente normal", ya que se analizan "muchas denuncias al cabo del año" contra jueces en el máximo órgano de gobierno.

Raimundo Prado ha afirmado a este periódico que quizás en este caso lo que "suena llamativo" es que la denuncia la haya puesto la Fiscalía Anticorrupción, pero en este punto ha dicho que también destaca que "después de tanto tiempo vengan con esto, porque los fiscales son los que pueden impulsar el procedimiento y exigir a la juez que lo impulse. Y para eso existen los recursos y por eso me extraña la denuncia", ha precisado el portavoz de la AJFV, a la que pertenece la propia María Núñez Bolaños.

"Normalmente las peticiones de los fiscales los jueces tienen que resolverlas y si no se resuelven, para eso está el recurso ante la Audiencia provincial, porque los fiscales pueden recurrir directamente a la Audiencia provincial", ha insistido portavoz, quien ha recordado no obstante que las macrocausas por las que ha sido denunciada Bolaños (los ERE, avales de IDEA y transferencias de IDEA) son "causas complicadas y de hace muchos años; están muy ramificadas y el juzgado a lo mejor no cuenta con los medios técnicos y periciales necesarios para llevar a cabo una instrucción de esa envergadura".

El portavoz de la asociación ha indicado que "a lo mejor hubiera sido necesario crear otra comisión de servicio, otro juez de refuerzo" para que ayudara en la instrucción de las macrocausas, pero ha indicado que "quienes manejan las estadísticas son el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", y aunque Bolaños ya cuenta con un juez de refuerzo que lleva los asuntos ordinarios del juzgados "a lo mejor hubiera necesitado un apoyo en un determinado momento" de otro juez.

Por todo ello, ha concluido que aún es pronto para valorar la denuncia de la Fiscalía, porque el promotor de la Acción Disciplinaria "cuando tenga toda la documentación dirá si se ha producido un retraso o no", pero la denuncia de Anticorrupción "no es nada del otro mundo". "Confiamos en nuestra asociada, y no nos consta que se haya ido en contra de lo que se ha decidido por la Audiencia", ha aseverado Raimundo Prado, que ha recordado que los fiscales intervienen en todo el procedimiento y resulta "llamativo que si ha transcurrido tanto tiempo no lo hayan puesto de manifiesto de alguna de las formas que prevé la ley".

Por último, el portavoz de AJFV ha afirmado que la juez Bolaños tiene "todo el apoyo" de la asociación, porque se trata de "causas complicadas y los jueces no tienen los medios necesarios", ha reiterado.