Juanma Moreno sostiene que el independentismo es más débil: "Ha probado la fuerza del Estado"

-Una duda, ¿Andalucía debería tener el mismo nivel de autogobierno que Cataluña o el País Vasco si fueran consideradas naciones en un Estado plurinacional? Parece que la propuesta del lehendakari Urkullu fue rechazada porque apartaba a Andalucía, pero no por la plurinacionalidad. ¿Hay que ir siempre a la par, incluso, si solicitan la plurinacionalidad ?

-No, evidentemente no. Lo que queremos son las mismas oportunidades, igualdad.

"El independentismo está más débil porque ha probado la fortaleza del Estado"

-¿Igualdad es tener la competencia de las prisiones o de las Cercanías?

-Hablamos de marcos competenciales, debemos tener los mismos, aunque no los reclamemos. Podríamos tener prisiones mañana, pero no tenemos ningún interés en solicitarla. Pero más allá de eso, de lo que hablamos es de recursos. Ahí sí hay un agravio, se ve en el reparto de los recursos, es que Andalucía pierde 1.000 millones de euros todos los años con el sistema de financiación. Yo quiero que a Cataluña y al País Vasco les vaya bien, porque le irá bien a España, pero lo que no puede ser es que a Cataluña y al País Vasco les vaya bien a costa de España. Eso es lo que no voy a aceptar, no se puede privilegiar a comunidades ya privilegiadas a costa de las que tienen menos posibilidades o son más pobres. Eso es lo que quieren la mayoría de los españoles.

-El independentismo, sin embargo, está más débil en Cataluña.

-¿Por qué está más débil? Porque han probado la fortaleza del Estado.

-Y por los indultos.

-Y por que han probado la fortaleza del Estado. Si el Estado no responde con el artículo 155, hubieran seguido con las fantasías, ahora saben que podían ser juzgados, ir a la cárcel y perder sus bienes. He estado en Barcelona y la conozco muy bien, y lo que me dicen es que eso fue como darse con un muro. Entonces, fue cuando se dieron cuenta de que el Estado funciona.

-Sigue habiendo una fractura, menor, pero fractura en la sociedad catalana. ¿Cómo la cosería?

-Lo que no se puede hacer es ceder, no se puede coger a un paria como es Puigdemont, fugado y aislado en el Parlamento europeo, y convertirlo en un hombre de Estado. Ahora, Cataluña estaba en la mejor situación, no había conflicto, este debate surge de la necesidad del señor Sánchez. Si no fuera así, no estaríamos en esto, Cataluña está mejor porque ya saben que es inviable. Y es que los independentistas, a excepción de Puigdemont, habían empezado a normalizar el lenguaje político, a aceptar el Estado y, cuando surge la necesidad, se le da juego otra vez. También hablé con diputados de Junts, de mi etapa anterior, y me decían que con esto se está arrinconando a los más prudentes de ellos.

-¿Usted cree hay catalanofobia? Gente que no quiere ir a que sus hijos vayan a estudiar a Cataluña.

-No. Sí hay una limitación con la lengua, pero no percibo sentimiento de odio respecto a Cataluña. Para nada. Por aquí te puedes pasear con una señera. Con la camiseta del Barcelona, por supuesto. Tampoco podemos olvidar que los independentistas son sólo una parte de Cataluña, no le compremos el marco.