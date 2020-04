Juanma Moreno propondrá en el Parlamento una "alianza por Andalucía"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, propondrá este viernes en el Parlamento un acuerdo general entre partidos, sindicatos y patronales que llama "alianza por Andalucía". Se trataría, según han explicado fuentes del Gobierno andaluz, de un pacto de todos los sectores para afrontar la reconstrucción económica y social de la comunidad. Andalucía será una de las comunidades que más sufran la crisis económica provocada por la pandemia, debido al peso que el turismo y la hostelería tienen en la producción total.

Juanma Moreno interviene este viernes en la Cámara, es la primera vez que lo hace desde que se decretó el estado de alarma. El presidente cuenta con un tiempo ilimitado para explicarse y sí están tasados las intervenciones de los portavoces. Puede responderle a todos a la vez.

La idea de Moreno coincide con la petición que el miércoles realizó Pedro Sánchez en el Congreso. El presidente del Gobierno solicitó acuerdos en cascada al nacional en todas las instituciones del país.

Juanma Moreno tendrá que formular unos nuevos objetivos de legislatura. Si hasta antes de marzo, el Gobierno se encaminaba hacia un saneamiento de los balances fiscales de la Junta, el enorme gasto derivado de la pandemia descompone esta ortodoxia, aumentará la deuda y se incurrirá, de nuevo, en déficit. Las prioridades de inversión tendrán que ser otras.

Una de las reivindicaciones del Gobierno andaluz sí adquieren ahora mayor legitimidad: la Junta necesita más fondos del Estado, bien propios o de los derivados del acuerdo con la Unión Europea. La ayuda de Bruselas aún no está concretada, porque, de momento, lo que hay son líneas de liquidez o avales, que servirán para controlar las tensiones de la deuda, pero no es dinero como de lo que están dotados los Fondos de Cohesión.

Malestar con la desescalada

El Gobierno andaluz desconoce, en estos momentos, cómo se implementará el plan de desescalada en Andalucía, ya que es una competencia que ha asumido el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo de Moreno está confeccionando una estrategia, pero está pendiente de lo que decida el Gobierno central. Es, por ejemplo, el que debe definir qué criterios se utilizan para desconfinar.

Ante ello, Moreno, como otros presidentes autonómicos, expresaron sus quejas en la última videconferencia de presidentes. Los líderes de las comunidades carecen de información sobre el plan, aunque es cierto que el propio Gobierno central desconoce qué criterios aplicará. Pero lo que es seguro es que es el Ministerio de Sanidad el que decide y así se lo ha dejado claro Sánchez a presidentes como el de la Generalitat, que es de los más combativos.

Esto ha creado un amplio malestar entre todos los líderes. El PNV ya ha advertido de que no apoyará nuevas prórrogas del estado de alarma si las comunidades no participan, de modo activo, en esta desescalada.

La ministra de Política Territorial, Carolina Dalias, llamó por teléfono a Juanma Moreno el miércoles pasado. Lo mismo ha hecho con otros presidentes para rebajar la tensión y planificar la videoconferencia de este fin de semana. Lo que Moreno le ha solicitado es concreción en las fechas, en los sectores y en los territorios.

Las provincias de Almería, Cádiz y Huelva tienen ya unas tasas de incidencia del virus muy bajas, hay días en los que no se ha detectado ningún contagio. No obstante, Moreno no pedirá el desconfinamiento de éstas hasta no conocer el plan de Moncloa.