Juanma Moreno vuelve a pedir más financiación y Pedro Sánchez sólo “toma nota”

Más información Documento: Reclamaciones fundamentales de Andalucía al Gobierno de España

Los actuales presidentes del Gobierno del Reino de España y de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez y Juanma Moreno, respectivamente, sólo se han visto dos veces en los casi cuatro años de cohabitación que ha habido entre ellos. Y a la vista del resultado de esta segunda ocasión, al menos para el Ejecutivo andaluz, no hay ni concreción ni seguridad de que se atiendan las 86 reivindicaciones que la comunidad autónoma más poblada le ha planteado al Gobierno de la Nación.

La principal reclamación sigue siendo financiera. Andalucía, y no porque haya gabinetes de signo distinto, porque ya ocurría con el PSOE gobernando la Junta, quiere que se termine con la infrafinanciación que tiene su Autonomía.

Juanma Moreno recordó tras la reunión en el Palacio de la Moncloa que éste es un “tema recurrente” y “antiguo”, pero que no por su permanencia en el tiempo deja de ser un “importante” reivindicación no sólo para Andalucía, sino para el conjunto de España.

Moreno recordó que hace 13 años que se aplica un modelo de financiación que calificó como “injusto” y “obsoleto”, que afecta a cuatro comunidades, la propia Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, y que reconoce, dijo, el propio Gobierno.

La pérdida para los andaluces asciende ya a casi 11.000 millones durante esos 13 años, según estima Juanma Moreno.

“Andalucía pierde casi mil millones al año, por eso le hemos vuelto a pedir al presidente del Gobierno que hay que reformar el modelo”, dijo Moreno, que como es consciente que se trata de una reforma del modelo que resulta “compleja y ardua”, esas comunidades afectadas proponen “un fondo transitorio de nivelación que sería prorrogable hasta que haya una nueva ley de financiación autonómica”.

El presidente andaluz detalló que ese fondo estaría dotado cada ejercicio con 1.731 millones, de los que 824 serían para Andalucía, la Comunidad Valencia 648, la Región de Murcia 194y Castill-La Mancha 65

“En 2020, último año liquidado, Andalucía recibió 965 millones menos que la media”, explicó el presidente de la Junta, que recalcó que “cada andaluz recibe 114 euros menos”. “Es mucho dinero”, enfatizó para reivindicar que no puede dejar de pedirlos.

Frente a esta petición, Moreno sijo que el presidente Sánchez “ha tomado nota” y “ha trasladado que lo va a estudiar”. El jefe del Ejecutivo andaluz dejó claro que él espera y desea que Sánchez “no quede sólo en un apunte”, y se den los pasos para que se logre una solución que ponga fin a una injusticia con cuatro comunidades autónomas.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló sobre esta reclamación que existe coincidencia en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, pero enfatizó que “debe salir del acuerdo de todos”.

Aunque su principal mensaje fue que ningún Gobierno español ha dado tantos recursos a las autonomías como el actual, y citó tanto la financiación extraordinaria facilitada durante la pandemia como la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles, que supone un récord de dotación, “también para Andalucía, que recibirá 25% más, hasta los 24.385 millones de euros.

“Los andaluces tienen un 38,5% más de recursos que los últimos cinco años del Gobierno de Mariano Rajoy”, enfatizó la ministra de Política Territorial.

Falta de liderazgo de Montero

A preguntas de los periodistas, el presidente Moreno pidió que la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, asuma el liderazgo para poner en marcha esa negociación y señaló que es “una evidencia” que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene voluntad de sacar adelante esa reforma del modelo de financiación en lo que queda de legislatura. “El presidente no me ha trasladado que no, pero es una percepción más que evidente, porque llevamos una buena parte de la legislatura y no hemos visto ni un solo movimiento”.

Moreno agregó que el PSOE y el Gobierno “se sacude este asunto” pidiendo que las comunidades del PP se pongan de acuerdo, pero contrapuso que tampoco las comunidades socialistas logran un consenso, “o es que Castilla-La Mancha pide lo mismo que Valencia”.

Por ello, reiteró que este proceso “alguien lo tiene que liderar” y ese papel le corresponde a quien “tiene la púrpura, que es el Gobierno”.

Moreno destacó en todo momento la cordialidad de la reunión con el jefe del Ejecutico estatal, pero desó que de la misma se obtenga mejores resultados que tras la reunión de junio de 2021, en la que la mayoría de las cuestiones siguen pendientes. "Durante la reunión he notado cordialidad y espero que sea efectiva y que mis peticiones sean atendidas", dijo Juanma Moreno, que agrecó que "el objetivo es que este tipo de reuniones sean útiles y efectivas para los ciudadanos".