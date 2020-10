Juanma Moreno dice que tomarán decisiones "difíciles" porque "hay que salvar vidas al precio que sea"

"La situación es compleja, requiere decisiones difíciles y nos cuesta trabajo tomarlas", ha admitido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes en Málaga. Porque, ha explicado, cada vez que se adoptan esas medidas, "perjudicamos a un sector" o "llevamos a la ruina a algún autónomo". Pero ha recalcado que "por encima de todo está la salud" y hay que intentar "salvar vidas al precio que sea".

Moreno ha remarcado que la Administración andaluza intenta siempre tomar esas decisiones "con equilibrio y de manera proporcional". Sus declaraciones se producen cuando la Junta ha confinado ya varios municipios y prevé limitar la movilidad en Granada desde este fin de semana.

El presidente autonómico ha hecho estas afirmaciones en la inauguración de una escultura en homenaje a los sanitarios y otros luchadores contra la pandemia, que ha tenido lugar este viernes en Málaga. Pero ha advertido que esas "decisiones difíciles" que está adoptando la Junta para contener el Covid 19, sólo pueden ser útiles si la sociedad actúa con "solidaridad y responsabilidad". Una exhortación que ha lanzado tanto a los ciudadanos como a las administraciones e instituciones.

Además, ha lanzado una demanda para el Gobierno de España. "Tiene que asumir el liderazgo que le corresponde", ha reclamado. Pero ha aclarado que esa petición "no es para descargar las responsabilidades de las comunidades", sino para que ningún tribunal eche para atrás las medidas que adopten las administraciones autonómicas, como ha ocurrido ya en algunos puntos de la geografía nacional. "Necesitamos cobertura normativa", ha advertido Moreno.

Pero también ha demandado "mayor presencia" de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Andalucía porque ha insistido en que "de nada sirve que limitemos la movilidad" si luego no hay efectivos suficientes para hacer cumplir esa medida. En este punto, el presidente andaluz ha recordado que esta comunidad no tiene una policía autonómica como el País Vasco o Cataluña. "Si el Gobierno no asume ese liderazgo, vamos a tener problemas", ha vaticinado Moreno, que ha instado a la "solidaridad y cooperación" entre administraciones para tomar "decisiones coordinadas".

Ha destacado que Andalucía es "referente" en anticipar decisiones "para que no nos atropelle la pandemia" así como en "estabilidad política e institucional". Afirmación esta última que llega un día después de que la relación entre PP y Vox se haya tensado en Andalucía tras el debate en Madrid de la moción de censura en la que los populares no apoyaron al partido dirigido por Santiago Abascal.