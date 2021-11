Juanma Moreno enfila su carrera electoral como garante de la moderación

"Ese cuento se ha acabado en Andalucía, el cuento de que el PP es malo, el cuento de que el PP no es de esta tierra, insolidario de que sólo la izquierda puede hacer políticas medioambientales". Juanma Moreno ha cerrado este domingo en Granada el primer congreso del PP del que sale como líder. Ni siquiera cuando se convirtió en presidente del Gobierno andaluz en enero de 2019 consiguió ese respeto pleno de los suyos. Ahora, sí. Más allá de los resultados de la elección -ha recibido el 98,9% de los votos de los delegados-, en estos tres años de Gobierno se ha logrado colocar en un espacio central en la comunidad, tanto que en la próxima campaña electoral también le dirá a los electores de la izquierda que es el garante de la moderación ante los avances de Vox.

Juanma Moreno ha clausurado un congreso feliz, sin disidencias, pero le espera una semana dura. Más de lo que emocionalmente imagina. El Parlamento andaluz rechazará el próximo miércoles el proyecto de los Presupuestos de 2022, con la oposición de todos los partidos de la izquierda y de Vox. Esa votación marcará el inicio de la carrera electoral. Incluso los más optimistas en el PP andaluz opinan que el presidente podrá aguantar unos seis meses más con una Cámara a la contra. Eso coloca las elecciones andaluzas en mayo, pero es posible que sean antes.

Su momento, no obstante, no puede ser más propicio. Los partidos de la izquierda están muy divididos, es posible que haya tres listas más allá del PSOE, y los socialistas, después de sufrir una dura crisis de liderazgo que ha durado tres años, sigue con un candidato, Juan Espadas, que no termina de lanzarse a esa carrera. Aún es alcalde de Sevilla, y ni siquiera se sabe cuándo dejará de serlo. El PSOE tiene a su maquinaria en el garaje a la espera de que lleguen los nuevos dueños. Su número dos, el alcalde de Maracena, secretario de Organización, también sigue en su ayuntamiento.

El mayor temor de Moreno, en estos momentos, se sitúa en quienes han sido aliados de Gobierno y en el Parlamento. Ciudadanos está en descomposición, nadie puede asegurar ya que no vayan a quedarse sin representación en las próximas elecciones. Y Vox presentará a Macarena Olona como candidata, una dirigente muy dura, angulosa, que puede despertar a un electorado de izquierda que no apoya a Juanma Moreno, pero que lo toleraría con una abstención. Ante eso, Juanma Moreno cree que también puede ser atractivo para un electorado de izquierda moderada.

El rechazo del Presupuesto de la Junta no significa que el bloqueo legislativo se prolongue. De hecho, la ley del suelo sí será aprobada en la misma sesión con los votos de Vox y la abstención del PSOE. Es posible que también salga adelante la ley de la nueva empresa pública Trade, ya que los sindicatos están muy interesados en esta fusión de sociedades públicas. Pero poco más. Moreno ha anunciado este domingo que habrá un nuevo decreto de simplificación administrativa, pero es muy difícil que logre apoyos.

Pero el factor que con más determinación adelanta las elecciones es que la Junta necesita un Presupuesto de 2023, y para ello se requiere un Gobierno en activo y con respaldo, como muy tarde, antes del próximo verano. Juanma Moreno ha explicado que intentará desbloquear el Parlamento antes del miércoles: "El cambio necesita perseverar, esto no es de dos años o tres años, y por eso los Presupuestos de 2022 son importantes, no se entiende que haya tanta oposición a un lado y al otro". Y siguió: "Estamos trabajando en ello, y lo haremos hasta el último minuto".

“No se entiende que haya, en un lado y en otro, tantos intereses para boicotearlos. No podemos tirar por la borda lo que los andaluces hemos conseguidos en los últimosaños. Volver a la casilla de salida sería un enorme error histórico para nuestra tierra. Yo sí tengo ambición para Andalucía. Tengo hambre de cambio, de reformas y de mejorar mi tierra”, ha agregado

El congreso del PP deja, sin embargo, el cambio en su dirección para el siguiente año. Loles López seguirá siendo la secretaria general, y sólo será cuando haya un nuevo Gobierno el momento en que Moreno designará a un vicepresidente del partido. De momento, el único cambio es que ha nombrado a un coordinador general, el cordobés Antonio Repullo, pero, jerárquicamente, se sitúa por detrás de López.