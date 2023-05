Juanma Moreno apuesta por "un gran acuerdo" entre administraciones para combatir el paro y la pobreza

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este lunes "un gran acuerdo" entre todas las administraciones -ayuntamientos, Gobierno regional, diputaciones y Gobierno de España- para "hacer una acción decidida" ante los Indicadores Urbanos, correspondientes a 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades con más paro a nivel nacional y, a su vez, registra diez de los 15 barrios con menor renta.

"Esos barrios existen en todas las ciudades de Andalucía y de una manera más clara en algunas que en otras", ha lamentado Moreno, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, al tiempo que ha manifestado que quiere que "eso no vuelva a suceder".

En este sentido, considera que "hay que incidir porque hasta ahora se han puesto recursos, pero no han dado los resultados que esperábamos", de modo que "habrá que modificar las políticas, evaluarlas y tomar decisiones", ha aseverado.

Al respecto, el presidente de la Junta ha comentado que "es un grave problema que tenemos en Andalucía desde hace ya décadas y que no conseguimos evitar", de manera que "se ha hecho una política durante muchos años de consolidación de guetos", ha advertido.

Así, ha apuntado que "al final son barrios, muchas veces, muy cerrados, no permeables, donde no han tenido la cooperación por parte de todas las instituciones para producir elementos de mejora, no solamente de mobiliario, sino también en las oportunidades, especialmente, para los más jóvenes, para que puedan salir de esos barrios con formación, capacitación y un futuro más emprendedor".

Vox: "Su Andalucía de Disney World está muy lejos de la realidad"

Por su parte, el portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha hecho eco este lunes de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2023 que recogen que Andalucía concentra doce de las 15 ciudades "con más paro a nivel nacional" y, a su vez, registra "diez de los quince barrios con menor renta", y ha advertido de que "se alejan mucho de los que el presidente de la Junta", Juanma Moreno (PP-A), "vende".

"Su Andalucía de Disney World está muy lejos de la realidad", ha afirmado en esa línea el portavoz de Vox en una nota en la que ha denunciado también que, tras dos legislaturas gobernando en la Junta, por parte del PP "han sido incapaces de sacarnos del furgón de cola del paro y la pobreza".

Gavira ha considerado "una vergüenza que los diez barrios andaluces con menor renta neta media anual sean el Polígono Sur, Los Pajaritos, Amate y Colores/Entreparques, también en Sevilla; Azahar-Palmeras, en Córdoba, en sexto lugar; seguida del Polígono del Guadalquivir, también en Córdoba, mientras que el noveno puesto lo ocupa Rosaleda: Palma-Palmilla en Málaga".

"Los puestos décimo, undécimo y duodécimo lo ocupan de nuevo tres barrios de Sevilla, mientras que el decimotercero se sitúa el Sector Sur de Córdoba", según ha abundado el representante de Vox, que ha agregado que "las estadísticas son las que son, como le gusta decir al presidente de la Junta, y la tasa de paro la encabezan" ciudades como La Línea de la Concepción, con un 29,3%, seguida por Linares (Jaén), con un 25,9%; Jerez de la Frontera (Cádiz) y Granada, ambas con un 24,2% cada una.

Por detrás se sitúan, según ha continuado el dirigente de Vox, Algeciras (Cádiz), con un 23,5% de tasa de paro; Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un 23,3%; Córdoba (22,2%); Chiclana de la Frontera (Cádiz), con un 22,1%; Cádiz, con un 21,6%; Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con un 21,2%, y El Puerto de Santa María (Cádiz), con un 21%.

El portavoz parlamentario de Vox ha destacado el caso de la ciudad de La Línea de la Concepción "por estar dentro de las listas de ciudades con menor esperanza de vida (79,3 años), mayor número medio de hijos (1,49) y mayor tasa de paro (29,3%)".

"Luego vendrá el presidente de la Junta diciéndonos que nosotros denunciamos cifras alarmantes y que le hacemos el juego a la izquierda", ha lamentado el representante de Vox, que ha agregado que su grupo está "en el Parlamento para cambiar las mismas políticas heredadas de los socialistas y que los populares han asumido como suyas", según ha zanjado.