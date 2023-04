Internet copa el ocio de los más jóvenes

El 57,4% de las familias encuestadas por el CAA señalan que los niños que viven en sus casas tienen al menos una cuenta en una red social . Eso sí, el 59,6% de estos perfiles de menores son de acceso privado, solo pueden acceder a ellos las cuentas que el usuario admite. Del resto de usuarios de menos de 18 años de la comunidad, un 21,3% tiene un perfil de acceso limitado a determinadas personas y un 3,4% no tiene restricciones de privacidad.

En muchos centros escolares, el internet ha dejado de ser un enemigo y se ha convertido en un aliado , los móviles y ordenadores ya no están prohibidos, al revés, ahora son una herramienta más para el trabajo y el aprendizaje de los jóvenes.

La mayoría de los chicos comienzan a familiarizarse con la red y con internet desde edades muy tempranas, casi la mitad, un 43,9% de los menores dan sus primeros pasos virtuales con menos de ocho años. El resto no tarda mucho más en acceder a la red, solo un 3,2% de los niños lo hace a partir de los 13 años. El 32,4% de los niños comienzan en internet entre los ocho y los diez años y el 18,4% entre los 10 y los 13.

No solo los niños andaluces prefieren el internet a otros medios de comunicación. El estudio también refleja que, de forma general, los ciudadanos de la comunidad autónoma invertimos 3:28 horas en la red, mientras que la televisión se queda en 2:59 y la radio en 2:29.

Consumo de pornografía ‘online’ por parte de los menores

Hoy en día los menores están a solo un click de poder acceder a contenido pornográfico, ya sea en páginas web específicas para ello o en las redes sociales, algunas de las cuales no tienen este tipo de contenido bloqueado. Sin embargo, el 80% de las familias andaluzas cree que sus hijos e hijas menores de 18 años no consumen pornografía en internet. Para evitar que los niños accedan a contenidos de carácter sexual en la red u otro tipo de contenidos violentos, un 59,5% de los padres afirma tener instalado un programa de control parental. Es más, el 9,7% reconoce que restringe el uso de Wifi a las zonas comunes del hogar. Sin embargo, solo un 31% de los andaluces con niños dicen controlar el consumo de pornografía por parte de los menores, frente a un 68% que, al ser preguntados por el CAA, confirma que no lo hace. Si hay algo en lo que coincide la inmensa mayoría de adultos de Andalucía con menores a su cargo, un 90,6%, es en la creencia de que debe existir algún mecanismo que regule el control del acceso de los niños y niñas de la comunidad autónoma a la pornografía en internet. La principal preocupación que tienen los padres y madres (60,6%) es que el consumo de este tipo de contenidos por parte de los menores puede derivar en comportamientos sexuales de carácter violento en el futuro.