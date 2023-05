El Macarena pone la primera vacuna en España para cáncer de pulmón

La investigación contra el cáncer avanza y, con ella, la sanidad pública sevillana se ha colocado en la cúspide mundial de esos avances. El Hospital Virgen Macarena se ha convertido en punta de lanza a nivel nacional en la aplicación de un nuevo tratamiento contra el tipo de tumor más agresivo y el que origina la mayor mortalidad: el cáncer de pulmón. El servicio de Oncología Médica acaba de incluir a la primera paciente del país que recibirá una vacuna contra este tipo de tumor. La novedad, el tipo de técnica empleada, que provoca una respuesta inmune a través del ARN mensajero, la misma que se utilizó para desarrollar las vacunas para poner coto al coronavirus con muy buenos resultados.

El ensayo, que ya ha incluido algunos pacientes en EEUU, donde se inició el estudio, se va a poner en marcha en el centro sevillano después de que este tipo de tratamiento haya demostrado por primera vez su eficacia en pacientes con melanoma, tal y como ha sido publicado recientemente en la celebración de un congreso médico internacional de oncología, precisamente en Estados Unidos. Lo que haría esta solución terapéutica sería, mediante el ARN mensajero, entrenar al propio organismo a luchar contra las células tumorales. Otra forma de llegar al mismo resultado de las terapias más avanzadas hasta la fecha, que son las inmunoterapias.

Detrás de este avance en el Macarena está el doctor David Vicente Baz, responsable del ensayo clínico en el centro sevillano, y jefe de Sección de Oncología Médica, además de director de la Estrategia en Cáncer en Andalucía. "Esta tecnología se está investigando en muchos más tipos de cáncer, pero el de pulmón es el que más mortalidad origina del mundo y es el de peor pronóstico. No obstante, es, además, junto al melanoma, el cáncer en el que la inmunoterapia mejor funciona. Es clave, porque estas vacunas no se ponen solas, van acompañadas de inmunoterapia", explica el oncólogo.

Tecnología ARN mensajero

La vacuna de ARN mensajero se diseña a través de los antígenos que tienen las células tumorales dentro de su superficie. Se cogen los más frecuentes y, sobre ellos, se fabrican estas vacunas que tienen la misma tecnología que las usadas contra el Covid, lo que reduce su toxicidad. En esta línea, el especialista señala que el ensayo consistirá en inyectar ese ARN mensajero dentro del organismo de aquellos pacientes ya diagnosticados de cáncer de pulmón, es decir, no es una terapia preventiva de la enfermedad. A partir de aquí, serán sus propias defensas las que intenten combatir esa alteración introducida a través de una vacuna. Es decir, "intentar demostrar que los organismos de los pacientes seleccionados pueden eliminar el cáncer", apostilla el doctor Vicente Baz. Para aumentar su eficacia, la vacuna experimental no se aplica sola, sino que va acompañada de inmunoterapia.

El oncólogo explica que hay otros estudios, más preliminares, en los que se está trabajando en vacunas personalizadas, es decir, una para cada paciente, ya que el tipo de técnica que se usa así lo permite. No obstante, en el ensayo que acaba de abrir el centro sevillano sobre cáncer de pulmón, se va a estudiar la eficacia de la misma vacuna para todos los enfermos con cáncer de pulmón.

En cuanto al perfil del paciente, el oncólogo destaca que se trata de una investigación que está empezando en este tipo de tumor y que no se puede generalizar. "El estudio está centrado en un tipo de paciente muy concreto al que no le hayan sido útiles el resto de tratamientos y con unas características especiales. No es para todos", recalca. "Es un estudio muy complejo y los beneficiarios tienen que cumplir una serie de requisitos muy estrictos porque es la primera vez que este tipo de terapia se prueba en humanos. Somos muy pocos centros en España los que estamos trabajando la aplicación de vacunas con esta tecnología contra en cáncer y, en Andalucía, nuestro centro es el único. Estamos hablando a nivel mundial de entre 20 ó 30 pacientes que se podrán incluir en los ensayos. Es importante conocer que es la primera vez que se prueba para ver si realmente tiene la eficacia que nosotros pensamos que tiene", defiende.

Resultados "muy prometedores"

Así, a pesar de que califica los resultados de este tipo de terapia como "muy prometedores", el jefe de Sección de Oncología Médica del Macarena pide cautela ante la pregunta del millón: ¿Cuándo se podrá usar este tratamiento de manera generalizada en pacientes con cáncer de pulmón?. "No sabemos qué pasará. Tiene muy buena pinta, eso sí, porque cambia por completo la percepción que tenemos del tratamiento actual de la enfermedad. Son tratamientos muy novedosos, que habitualmente tienen muy poca toxicidad, pero son muy complejos de realizar", indica.

Aunque aún le queda mucho camino por recorrer, y también que demostrar, a la altura de las elevadas expectativas que ha depositado en ella una comunidad científica, que también es consciente de sus limitaciones, la tecnología de ARN mensajero comienza a dar las primeras muestras de su gran potencial. "Yo creo que va a ser revolucionaria, que puede cambiar las expectativas de los pacientes de aquí a un tiempo si todo sale como esperamos, como pasó con el Covid. Creo que nos va a permitir hacer cosas que antes teníamos completamente vetadas, como en el caso concreto del melanoma, que se consigue reducir la mortalidad a la mitad. Poder aprovechar lo que hemos aprendido del coronavirus está muy bien y, sólo eso, ya es un paso de la ciencia", valora el oncólogo del Macarena.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de pulmón se encuentra entre los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España. En concreto, según las previsiones para este año, se diagnosticarán 31.282 nuevos casos. No obstante, debido a su alta mortalidad, es que este tipo de tumor es el responsable del mayor número de fallecimientos a nivel mundial, el 18,2% del total demuertes por cáncer. Le sigue, muy lejos, el cáncer el colorrectal (9,5%), el hepático (8,4%), el de estómago (7,8%) y el de mama (6,9%).