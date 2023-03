La jubilación de Emilio de Llera, un "gran enamorado" de la Fiscalía

El llerismo es ya historia de la Fiscalía de Sevilla. Emilio de Llera Suárez-Barcena (Badajoz, 1951), se ha jubilado este viernes tras alcanzar la edad máxima (72 años). El teniente fiscal de Fiscalía de Sevilla ha firmado su jubilación tras más de 40 años en la carrera fiscal y, a continuación, ha recibido un homenaje en la Facultad de Derecho de Sevilla, donde se licenció y en la que ejerció de profesor durante muchos años.

En el salón de grados de la Facultad se han reunido bajo una mesa redonda titulada "Reforma de la Justicia Penal: Universidad y Fiscalía en el siglo XXI" catedráticos, profesores y abogados que han asistido al reconocimiento público al que hasta ahora ha sido "número 2" de la Fiscalía hispalense.

Al acto no ha faltado el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, compañero y gran amigo de Llera, quien ha recordado cómo conoció en la década de los 80' a Emilio "en un entierro" y luego volvió a coincidir con él en el restaurante Oriza situado frente a la Audiencia de Sevilla, esa especie de centro de operaciones que tanto ha frecuentado el fiscal Llera.

"Emilio es un gran enamorado de la Fiscalía", ha afirmado el fiscal jefe, quien ha evocado igualmente la espontaneidad y naturalidad que siempre han caracterizado a Emilio de Llera. Así, ha relatado que hace muchos años, cuando la Fiscalía sevillana estaba dirigida por Alfredo Flores -que era muy estricto con la hora de llegada de los fiscales, que debía ser a las nueve de la mañana-, Emilio de Llera era de los pocos fiscales que solía llegar algo más tarde. Por eso, Llera llegó a calificar a Alfredo Flores como "el abominable hombre de las 9".

Esa espontaneidad la mantuvo incluso Emilio de Llera durante su paso por la política andaluza, cuando desempeñó durante cinco años el cargo de consejero de Justicia e Interior de la Junta, donde se convirtió en el 'verso libre' del Gobierno andaluz. Luis Fernández Arévalo ha finalizado su intervención con otra de las frases de Emilio: "¿Qué es lo que tiene el Ministerio Fiscal que todo el mundo lo critica pero al final todo el mundo quiere ir de la mano del fiscal?".

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Gonzalo Quintero Olivares ha comentado que conoció a Emilio de Llera en 1987, a través del también catedrático y abogado Víctor Moreno Catena. "Nos hicimos amigos de golpe, como los amores a primera vista, enseguida nos hicimos amigos porque compartíamos una misma visión sobre la figura central del fiscal", ha dicho el profesor, que ha elogiado la labor investigadora del fiscal Llera, citando su trabajo sobre la reforma de la jurisdicción universal.

El catedrático ha dicho que Emilio de Llera fue "el primero" en reivindicar la figura del fiscal instructor, una figura que, no obstante, ahora "ni está ni se le espera" por la reticencia de la judicatura a ceder la instrucción de los procedimientos. "¡Qué bien lo has hecho, enhorabuena por tu carrera!", ha concluido Gonzalo Quintero.

Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, abogado y antiguo decano de la Facultad de Derecho de Sevilla, Víctor Moreno Catena, ha comenzado su intervención comentando que fue compañero de curso de Emilio en la carrera, al que ha definido como un "amigo del alma".

Víctor Moreno Catena ha afirmado que Emilio "ha aportado mucho y bueno al derecho procesal" y en especial ha citado dos aportaciones, como haber logrado esclarecer la cuestión de la "prejudicialidad" y también su aportación colectiva que cinco juristas hicieron en el libro "El proceso penal" publicado en cinco tomos en el año 2000. "Emilio sabe transmitir los conocimientos que de sobra tiene", ha aseverado.

El catedrático ha criticado en su alocución la "caótica situación normativa" en la que se encuentra el Derecho y así parafraseando la cita de Bertolt Brecht de corren malos tiempos para la lírica, ha dicho que "corren malos tiempos para el Derecho, para la garantía de los derechos de defensa, algo que nos debería preocupar a todos porque no se atisba un cambio a mejor". El catedrático ha añadido que cada día los poderes públicos, en su labor de lucha contra la delincuencia, están acumulando más recursos en materia de represión penal pero se olvidan de que hay que respetar los derechos de los ciudadanos, lo que ha derivado, a su juicio, en una intolerable exasperación punitiva pero "no todo vale para luchar contra el delito porque si no, nos encontramos en un estado policial".

Y el profesor de Derecho Penal Miguel Polaino-Orts, que ha moderado la mesa redonda dentro del Máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales de la Universidad de Sevilla, ha ensalzado la figura de Emilio de Llera como una de las personalidades jurídicas de Andalucía y uno de los "grandes maestros" de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y ha subrayado sus diversas facetas como docente, fiscal, investigador e incluso músico. "Como Emilio dice era fiscal desde chiquitito", ha dicho el profesor sobre el año de ingreso en el carrera fiscal, en 1979, y en una plaza entonces complicada como era la Fiscalía de Bilbao.

"Mi mayor aspiración era ser fiscal de Sevilla"

Después de todas estas intervenciones, el teniente fiscal Emilio de Llera ha pronunciado unas palabras. "Creo que lo mejor es que no hable, dada la hora. No lo quiero estropear después de haberlos oido hablar tan bien de mí", ha bromeado Emilio de Llera.

El hasta ahora "número 2" de la Fiscalía hispalense ha defendido el modelo del fiscal instructor, pero "ni los jueces quieren soltar los poderes de la instrucción, ni los fiscales queremos asumirlos", ha afirmado.

Emilio de Llera ha tenido igualmente unas palabras de agradecimiento para los participantes de la mesa redonda, al señalar que "los amigos de verdad no se pierden; si los pierdes es que no eran amigos de verdad", y se ha mostrado "encantado" de estar una vez más en la Facultad de Derecho, donde se formó como jurista.

Así, ha explicado que él aspiraba a ser fiscal y profesor, como Antonio Quintero, pero con la llegada de la ley de incompatibilidades tuvo que optar entre la docencia o el ejercicio de la Fiscalía. "No me arrepiento de esa decisión, porque mi mayor aspiración era ser fiscal de Sevilla y lo he logrado ser durante más de 30 años", ha concluido Emilio de Llera.