El Gobierno anuncia a Bruselas que impedirá la ampliación del riego en Doñana

Tanto la legislación como los planes actualmente vigentes en relación al regadío del entorno de Doñana, subraya como conclusión el Gobierno central, "no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea" .

La directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, calificó de "desconcertante" la proposición legislativa andaluza por abrir la puerta a la ampliación de la zona regable junto al espacio natural . La advertencia del Ejecutivo de la UE consistió en avisar de que no dudaría en acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "por segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias".

La Junta responsabiliza al Gobierno central de la solución del riego

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha responsabilizado al Ejecutivo central de la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana por no haber ejecutado un trasvase aprobado en el Congreso de los Diputados. En un acto en Cádiz, Marín ha señalado que ve "con asombro" la decisión del gobierno de España de recurrir ante el Tribunal Constitucional el proyecto legislativo que pretende regular la ampliación de la zona regable de Doñana. "El Gobierno central es el que tiene la solución. Es muy simple, hay un trasvase aprobado que no se ha ejecutado. Hagan su trabajo y los agricultores tendrán garantizada el agua y Doñana no sufrirá como está sufriendo desde hace décadas una sobrexplotación de los acuíferos", ha dicho Marín.