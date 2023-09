Fomento pone en marcha "un plan de choque" para desatascar el bono joven al alquiler

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado la puesta en marcha de un "plan de choque" para desatascar la tramitación del Bono de Alquiler Joven, cuya "nefasta gestión" por parte del Gobierno del PP-A ha vuelto a generar este jueves críticas entre los grupos de la oposición.

La tramitación de estas ayudas ha sido objeto de preguntas de diputados del PSOE-A, Vox y Por Andalucía en el Pleno del Parlamento a la consejera, quien ha anunciado la incorporación de 57 funcionarios de refuerzo durante nueve meses en las delegaciones territoriales con dedicación exclusiva a esta tarea" de gestionar las solicitudes para dicho recurso lanzado por el Gobierno de España.

"El 12 de septiembre se comenzaron a hacer los llamamientos, y se espera esa incorporación que sea inmediata", ha añadido Díaz, quien ha lamentado la "maraña administrativa" que impone el Gobierno central para acceder a esta prestación, según ha lamentado.

La consejera ha aclarado que "el plan de choque se solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública el pasado día 13 de julio de 2023", y "ha sido autorizado el día 18 de septiembre".

Críticas del PSOE por "la pésima gestión"

La parlamentaria del PSOE-A Isabel Ambrosio ha emplazado a la consejera a contar "la verdad" sobre la "pésima gestión" del Bono de Alquiler Joven por parte de la Junta, y ha subrayado que "un plan de choque que llega un año después no es anticipación".

Además, ha animado a la consejera a reunirse con afectados por el retraso en la tramitación de estas solicitudes que se han personado este jueves en el Parlamento andaluz y a explicarles que "no tienen una justificación" desde la Junta "para el caos que están sufriendo por su falta de gestión", así como a aclararles "cómo van a solucionar la situación" por la que están atravesando.

Isabel Ambrosio ha reprochado además a la consejera que, con la gestión que la Junta está llevando a cabo de ese bono, "está haciendo que haya jóvenes de segunda", y ha sostenido que el Gobierno del PP-A está "poniendo palos en las ruedas desde el primer momento" respecto a esta cuestión porque "ni la idea ni el recurso era suyo".

La consejera ha replicado a la diputada socialista apoyándose en el referido plan de choque y señalando que, "cuando sea efectivo" el "refuerzo" de personal que éste conlleva, "sin duda va a contribuir para ayudar al resto de funcionarios que están resolviendo estas ayudas".

Además, la representante del Gobierno andaluz ha sostenido que "en otras comunidades autónomas, sean del color que sean, también existen problemas" respecto a la tramitación de este bono, y ha reprochado al PSOE-A su gestión en materia de vivienda cuando el actual secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, fue consejero del ramo, y en esa línea ha criticado que los socialistas "debían pagos a unos 3.200 inquilinos beneficiarios" de ayudas "por cerca de 3,5 millones de euros", además de que "tardaron más de tres años y medio en resolver ayudas a la vivienda".

"Tan nefasta fue su gestión, que la Junta de Andalucía fue condenada por no pagar la ayuda al alquiler que concedieron en el año 2010 y que nunca se hizo", ha aseverado la consejera de Fomento antes de defender que el actual Gobierno del PP-A está trabajando "día a día" para "intentar llegar cuanto antes a pagar esas ayudas, conforme marca la normativa y hay que hacer las cosas", ha añadido.

Críticas de Vox y Por Andalucía

Previamente, Rocío Díaz también ha tenido que responder a críticas del diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez y de Vox Javier Cortés, quien ha reprochado que el "Gobierno de la buena gestión", como, según ha indicado, se autodefine el del PP-A, ha llevado a cabo un "desastre" de gestión en la tramitación del bono joven de alquiler, y ha criticado que lo achaquen "a un grave problema informático".

"¿De verdad ustedes no preveían una avalancha de solicitudes de este tipo de ayudas en una de las regiones más pobres de España?", ha preguntado el diputado de Vox a la consejera, quien, por su parte, ha defendido que en el Gobierno andaluz comparten la "preocupación" por esta cuestión y siguen "dando pasos para que cuanto antes estos jóvenes puedan tener la ayuda, y la reciban con carácter retroactivo".

Rocío Díaz ha aclarado que "hasta la fecha se ha comprometido el gasto de casi 19 millones de euros, y se han tramitado con propuesta definitiva favorable 4.121 solicitudes que se van abonando conforme se va justificando la ayuda".

Además, ha apuntado que este mismo martes se publicó "un nuevo listado con los datos de gestión actualizados que incorpora 1.088 nuevas propuestas definitivas favorables", y ha enfatizado en señalar que "los beneficiarios de esta ayuda pueden tener la absoluta certeza de que estas ayudas van a ser abonadas hasta el último céntimo".

En esa línea, la consejera ha replicado que "el retraso de la gestión no pone en ningún caso y en ningún momento en riesgo el pago de las ayudas" y las "transferencias estatales", y, "en caso de no ejecutarse en el ejercicio corriente, automáticamente lo que van a hacer es incorporarse en el Presupuesto del ejercicio posterior", ha aclarado antes de enfatizar que "el Bono de Alquiler Joven se va a pagar absolutamente en su integridad a los beneficiarios" del mismo.

Guerra de cifras

Además, la titular de Vivienda ha precisado que, aunque desde Por Andalucía "hablan de 17.000 solicitudes, solamente se van a poder resolver con crédito disponible alrededor de 11.400", y, "a día de hoy, el 36% de las solicitudes cuentan con crédito, no el 23%", como ha sostenido el parlamentario de Podemos José Manuel Gómez, quien ha reprochado a la Junta que sus responsables fueron "prácticamente los últimos en poner en marcha el Bono Joven del Alquiler", y ha avisado a la consejera de que tanto desde su coalición, como "el movimiento popular", se van a "encargar de que se haga efectivo" el pago de esas ayudas.

"Les vamos a torcer el codo hasta que hagan efectivo lo que tienen que hacer", ha espetado a la consejera el diputado de Por Andalucía, que ha acusado al departamento de Vivienda de la Junta de tener una "falta de sensibilidad absoluta con respecto a la juventud", y que ha pedido a Rocío Díaz "que empiecen los ceses y las dimisiones porque no se está haciendo el trabajo como se tiene que hacer" antes de concluir aseverando que, "si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir".

En su respuesta, la consejera ha defendido que su departamento "claro que sí tiene sensibilidad" para con los jóvenes, y por eso "hay muchos trabajadores" de su departamento "preocupados en que estas ayudas salgan adelante cuanto antes", pero ha insistido en señalar que hay que "cumplir escrupulosamente el procedimiento de la concesión de subvenciones" y la ley "paso a paso".