Espadas a Moreno: "Nunca hacer tan poco fue tan rentable electoralmente"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha enmendado este jueves la gestión al completo del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, durante el debate de investidura, le ha criticado su "escapismo" y ha apostillado: "Nunca hacer tan poco fue tan rentable electoralmente".

Espadas se ha dirigido en su intervención al presidente para recordarle que la mayoría absoluta "no es justificación" para eludir sus responsabilidades, lo que ha argumentado con la cantidad de veces Moreno culpó o responsabilizó al Gobierno central en su discurso de investidura.

"Se llama arte del escapismo, señor Moreno, o cómo no ser nunca responsable de nada, echar la culpa de todo al gobierno de Sánchez o apropiarse de sus aciertos, que es lo que ha venido haciendo", ha enfatizado.

El socialista ha instado a Moreno a que diga si bloqueará la acción de la oposición o por "higiene" democrática impedirá que la televisión pública andaluza "tape y silencie" a la oposición "como viene haciendo".

En este sentido, ha aprovechado para denunciar la "oposición destructiva" del PP contra el Gobierno de Sánchez y en contra de "todo" lo que ha beneficiado a los andaluces.

También ha demandado a Moreno que deje de hablar "sin respeto" de los partidos como si fueran delegaciones, y ha criticado que el PP-A, del que dice Moreno que está libre de tutelas de Madrid, ha mandado a la "casa madre (por el PP nacional) a Juan Bravo y Elías Bendodo".

De la gestión de Moreno durante el pasado mandato, el líder socialista ha negado que Andalucía sea la "locomotora" de España, como ha venido propagando la Junta, y ha instado a Moreno a aterrizar y fijarse en la Andalucía real, el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, los barrios deprimidos, el paro juvenil y de personas mayores, problemas - ha dicho- que "ni mencionó" en su discurso.

"No estamos mejor por su gobierno. Su gestión ha aportado poco por la recuperación económica y el empleo en Andalucía. Nunca hacer tan poco fue tan rentable electoralmente", ha esgrimido, y ha añadido que muchos de los avances en la comunidad han sido gracias al Gobierno central.

Espadas ha acusado a Moreno de "copiar" del PSOE-A la medida de que garantizará la asistencia en la atención primaria en 48 horas, ha rechazado la gestión de la Junta en esta materia y ha lamentado que en algunos centros sanitarios se producen colas de andaluces de hasta cien personas.

Igualmente, ha rechazado la reforma fiscal anunciada por el candidato al prever que volverán a ser beneficiadas las rentas más altas y ha precisado que la bajada de impuestos no incluirá a las personas que opte por no tener un hijo o comprarse un piso, lo que ha calificado de "bastante triste".

Además, ha exigido la educación gratuita de cero a tres años, el impulso a las universidades públicas y transparencia y cogobernanza entre la Junta y los ayuntamientos para gestionar los fondos europeos para la recuperación.

Moreno pide a Espadas no plegarse a Sánchez y le propone "un frente común"

Moreno ha ofrecido a Espadas formar "un frente común" para defender los intereses de la comunidad en España y Europa, y le ha reclamado que haga una oposición útil sin "plegarse" a los intereses de Pedro Sánchez. En el debate, ha emplazado al dirigente socialista a abrir "una vía de diálogo" que permita que los intereses de Andalucía estén "en la agenda y en las inversiones" del Gobierno de España".

Ha advertido a Espadas de que los andaluces "no quieren las políticas de Sánchez en Andalucía", por lo que no cree rentable convertirse "en el portavoz" del presidente del Gobierno en la Cámara.

Moreno ha asegurado que sigue creyendo la palabra de Espadas cuando dijo hace un año que haría una oposición útil, aunque se llevó "una decepción" con el rechazo a los presupuestos de 2022, y le ha invitado a "encapsular" los intereses andaluzas en Europa y España.

Ha pedido a Espadas que se sume a sus reivindicaciones ante Sánchez para que haya una comisión bilateral, que se establezca un fondo transitorio de compensación mientras se renueva el modelo de financiación o que con los fondos Next Generation se pueda invertir en infraestructuras hídricas.

"Quizás haya que adaptarse de ser un partido de poder a un partido de relaciones con la sociedad, que son cosas bien distintas", ha manifestado Moreno, quien ha cuestionado a Espadas si cree que los andaluces no han sido "lúcidos" cuando dice que el Gobierno ha hecho poco pero ha rentabilizado mucho su labor.

Moreno confía en que la designación de María Jesús Montero como número dos del PSOE sirva para que haya una "mayor sensibilidad" hacia Andalucía, aunque también ha criticado que la ministra se irá "en un tiempo" sin cumplir "la palabra dada" en financiación, por lo que se engañó al PP pidiéndole su voto hace años.

"Un año después quiero seguir creyéndole, pero necesito ver hechos, de que realmente la oposición es útil y de que no nos vamos a centrar una vez más en el 'no por el no'", ha dicho Moreno a Espadas.

Por su parte, Espadas ha replicado que ve posible "un diálogo y un acuerdo" y ha invitado a Moreno a pactar el presupuesto de 2023, como si no tuviera mayoría absoluta.

Espadas ha propuesto llegar a pactos sobre las medidas para combatir la inflación, sobre Doñana, sobre dependencia, agua, derechos de las mujeres, vivienda o cultura.