Escuelas Católicas expresa su decepción porque la Junta sigue sin concertar Bachillerato

El Bachillerato sigue sin concertarse en Andalucía. En el último informe sobre los conciertos educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha dado su visto bueno para que cuatro aulas de Bachillerato, dos en el Colegio San Antonio de Padua de Martos y dos en el Colegio la Inmaculada de Algeciras, sean financiadas por el sistema público. En total 294 aulas de colegios andaluzas habían pedido los conciertos.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno al concierto de ocho clases de Apoyo a la Integración de las 174 que habían solicitado este cambio de régimen. Siete de estas aulas son de Apoyo a la Integración y una de Educación Especial.

El presidente de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Rafael García sostiene que "este año no se diferencia de los peores años en la concertación de unidades". La patronal, que concentra al 70% de los centros concertados de la comunidad autónoma, asume que la Consejería está haciéndose cargo de "los numerosos asuntos pendientes", pero apuntan que en este aspecto se ha avanzado "poco".

Programa electoral

En el programa electoral del Partido Popular para Andalucía para las elecciones de 2022 se señalaba la voluntad de la formación de iniciar, de manera progresiva, la extensión de los conciertos de Bachillerato en centros que cuentan con más etapas concertadas. Desde el PP se aseguraba entonces que de esta forma querían fomentar "que el alumno no esté obligado a cambiar de centro al terminar la ESO".

Esta voluntad generó "un gran entusiasmo entre todas las familias de la concertada" según ECA, que hoy denuncia que, después de casi cuatro años de gobierno del PP, "se han rechazado el 99% de las peticiones de conciertos de bachilleratos ya existentes" que han presentado centros pertenecientes a la patronal.

ECA señala que la Junta no le ha dado unos motivos concretos ante los informes desfavorables. La agrupación indica a este periódico que "las comisiones de concierto aducen que no hay necesidades de escolarización". "Si no hay necesidades de escolarización, ¿por qué tenemos los bachilleratos privados llenos?", se preguntan.

La Junta "coarta la libertad"

Actualmente en Andalucía hay 260 aulas de Bachillerato concertadas. Todas ellas se concertaron con gobiernos anteriores. De hecho, la patronal de colegios católicos apunta que "hace muchos años que no se concierta" en esta etapa educativa. Es por ello que acusan a la Junta de "coartar la libertad de las familias".

Lo que parecía un cambio de tendencia respecto a los gobiernos socialistas, finalmente no se ha producido. Hasta 54 colegios andaluces pertenecientes a Escuelas Católicas de Andalucía habían pedido la concertación de sus líneas de Bachillerato, la Junta ha rechazado la mayoría de propuestas. Es por ello que la agrupación denuncia que la cifra aprobada es "ridícula".

"Los titulares de los centros, los equipos directivos, los docentes y sobre todo las familias se sienten decepcionadas y defraudadas con una resolución que reduce al mínimo las líneas indicadas en el programa electoral presentado", asegura García.

Decepción por las aulas de Apoyo

Ya en la anterior legislatura, ECA lamentaba la falta de interés por la concertación de aulas de Bachillerato del Gobierno de Juanma Moreno. Pese a las promesas y los acuerdos de gobierno con Ciudadanos y de investidura con Vox en los que se prometían favorecer el cambio de régimen de las unidades, en 2021 ECA indicaba que se habían rechazado "todas las peticiones de centros para acogerse en los niveles de Bachillerato al régimen de conciertos educativos". Dos años después, subrayan que la situación apenas ha cambiado.

Esta decepción que señalan desde la agrupación "aumenta" al hablar de las unidades de Apoyo a la Integración, de las que solo se han aprobado el 5% de las solicitudes. "Detrás de cada una de esas solicitudes hay muchos niños con necesidades específicas de apoyo educativo que también son andaluces y que necesitan una mayor dotación de recursos", explican.

Pese a la crítica general que hace la patronal, ECA también aplaude que se haya iniciado el camino con estas doce concertaciones de aulas y esperan que, de esta forma, se abra "una vía de esperanza en el futuro" de los centros de educación concertados.