"El señor Bendodo se ha ido a Madrid a preparar el pacto con Vox"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, mantiene que está preparado para la campaña de las elecciones andaluzas, sea cuando sea la cita, aunque él cree que serán en junio. La nueva dirección está elegida desde hace meses y tiene claro cuál es el marco en el que se desarrollará la campaña.

-¿En qué fecha serán las elecciones andaluzas?

-El próximo mes de junio, o al principio o al final. La fecha de junio está decidida por el presidente desde hace tiempo, pero está viendo cuál es el relato para justificar ese adelanto. Éste es el problema de los adelantos, que o se explican bien o te restan votos, porque la gente entiende que las legislaturas deben ser completas, salvo que haya una circunstancia muy fuerte. No lo hizo cuando no se aprobó el Presupuesto, y ahora es difícil justificarlo.

Lo que los ciudadanos quieren ver es si PSOE y PP llegan a acuerdos mínimos, para no gobernar ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda

-Desde que se rechazaron las cuentas, el PSOE le ha aprobado casi todas las iniciativas al Gobierno en el Parlamento andaluz.

-El PSOE siempre ha sido un partido de Gobierno, por lo que la única oposición que sabemos hacer es la oposición útil. El PSOE no puede votar en contra de algo que sea razonable. El problema no es si hemos aprobado determinadas iniciativas, sino si las que ha llevado el Gobierno andaluz son las iniciativas que necesita Andalucía.

"Si le abres la puerta a una extrema derecha populista, como ha hecho Moreno Bonilla, te entra hasta el salón y termina durmiendo en tu dormitorio"

-¿Qué iniciativas necesita?

-El problema de esta legislatura es que ha sido una legislatura vacía de resultados para los andaluces. En materia de empleo, que es la principal preocupación de los andaluces, nos deja 26.000 parados más que en diciembre de 2018, cuando el señor Moreno Bonilla llegó al Gobierno. Y de la comparación con el resto de España, resulta que la mayor parte de las comunidades están mejorando las cifras de empleo sobre la crisis de 2008. Una vez más, el PP ha engañado a los electores. Moreno Bonilla prometió 600.000 empleos, y nos encontramos con más parados. El PP no ha resuelto ninguno de los problemas pendientes en Andalucía, ni lo que llaman revulsivo económico ni el cambio se han traducido en una mejora de calidad de vida de los andaluces.

-¿En qué sostiene esa afirmación?

-Llamo a la reflexión. ¿La atención primaria en Sanidad, está mejor o peor que en 2018? Está mucho peor. En Educación no se están cumpliendo las legítimas aspiraciones del profesorado en cuanto a mejora de retribuciones como en otras comunidades. O a la mejora de las ratios. Y en las apuestas políticas, como es el caso de las universidades, sí hay un claro retroceso. El PP no dice a las claras que va a dejar de invertir en determinados sectores públicos, pero lo hace de modo paulatino hasta dejarlos tocados. Es lo que está haciendo con las universidades andaluzas.

-Su grado de conocimiento en varias provincias andaluzas es bajo aún, hay quien opina que busca más tiempo.

-Yo estaba preparado para unas elecciones desde hace meses, desde el punto de vista personal; pero mi organización debía llevar a cabo una reorganización de equipos y estructuras muy amplias. Y lo hemos hecho. Yo puedo aportar una experiencia de gestión y un proyecto sólido, que no es lo que ha dado el Gobierno andaluz.

-¿Por qué no se presenta usted por Almería? O Jaén, y rompe el esquema de proceder de Sevilla.

-Soy poco dado a las aventuras y a las artificiosidades, soy una persona auténtica. El PSOE está, absolutamente, preparado para unas elecciones, y tiene claro que nos enfrentamos de modo claro a una coalición de Gobierno de PP y Vox. Con ese esquema podemos movilizar a la militancia y a la ciudadanía andaluza.

-Usted sostiene que se enfrenta a la posibilidad de un Gobierno del PP y de Vox.

-No es una posibilidad, es una realidad.

-¿Si Juanma Moreno fuera el candidato más votado, el PSOE le facilitaría la investidura para que no pactase con Vox?

-La respuesta es: ¿el señor Moreno Bonilla dejaría, esta vez, gobernar al PSOE si fuera la lista más votada, como ocurrió en la anterior? Eso fue lo que no hizo. ¿Dejaría gobernar a la lista más votada? El señor Moreno Bonilla fue quien le abrió la puerta a Vox en España, cuestión no menor, ha gobernado gracias a ellos. ¿Está en disposición de firmar conmigo que, si no es la primera fuerza política, él no se apoyará en Vox? Si está de acuerdo, vamos al notario.

"El PSOE va a volver a ganar las elecciones andaluzas, la cuestión es saber si Moreno Bonilla preferirá otra vez el apoyo de Vox para ser presidente"

-Eso se lo preguntaré a Moreno Bonilla, quiero saber si usted le apoyaría si él fuese el más votado para que no contase con Vox.

-Si le planteo eso al señor Moreno Bonilla, es porque estoy dispuesto a hacer lo que usted me plantea. Pero se lo digo más fácil: el señor Elías Bendodo se ha ido a Madrid a preparar el pacto con Vox. El primer pacto sería el de Andalucía, si llegase el caso, y el segundo, el que está preparando el señor Feijóo. La derecha no se ha ocupado durante tres años de Andalucía, toda la preocupación de Moreno Bonilla y de Casado ha sido confrontar con el Gobierno de España.

"Con Vox en el Gobierno andaluz, están en peligro los derechos de las mujeres, es que quieren acabar con la ley de Igualdad"

-¿No cree que el partido de Feijóo y Bendodo es diferente del de Casado y García Egea?

-Estoy convencido de que el PP de Alberto Núñez Feijóo es el del pacto con Vox. Es una derecha cobarde que no se atreve a explicarle a los ciudadanos que va a pactar con Vox, como ha hecho Fernández Mañueco o cómo hará Moreno Bonilla si puede. Eso no lo confiesan abiertamente a sus votantes, porque, entonces, votarían a Vox. Lo que los ciudadanos esperan es que PSOE y PP pueden alcanzar mínimos acuerdos, sin la extrema derecha ni la extrema izquierda.

-¿Por qué cree que Vox está más fuerte en Andalucía que en ninguna otra comunidad?

-Porque cuando se le abre la puerta a una fuerza populista de extrema derecha, como ha hecho Moreno Bonilla, se corre el riesgo de que entre hasta el salón y acaba durmiendo en tu dormitorio. Él ha sido consciente del riesgo, pero ha preferido ser presidente con un resultado electoral muy malo. Esto se va a volver a repetir, el PSOE va a volver a ganar las elecciones andaluzas, pero la cuestión es si tendremos fuerza para gobernar en solitario, la respuesta vuelve a ser de Moreno Bonilla.

-Vuelvo a lo anterior, Vox es casi un partido de moda en muchas comarcas andaluzas, donde la extrema derecha ni existía.

-Al populismo de extrema derecha debe combatirlo la otra derecha con un discurso democrático claro. A Vox, difícilmente, lo para el PSOE, porque un discurso en su contra puede hasta activarlo. El PP debería haberlo parado con propuestas de Gobierno, no siendo más fanático que ellos. Por eso, hay que reprocharle a Moreno Bonilla que los haya blanqueado, lo que les ha permitido llegar a Murcia y a Castilla y León. El populismo sabe cómo hacer política en crisis, y venimos de una de las crisis más grave que haya padecido la humanidad.

-¿No ha ayudado a eso los pactos del PSOE en el Gobierno de España con Bildu y ERC?

-En la vida hay que ser coherente, y entiendo que haya gente que no pueda entender esos pactos, pero hay que ver los resultados e invito a ver cuál es el resultado de un pacto como el navarro. Y que lo comparen con un resultado como el que va a tener Fernández Mañueco en Castilla y León con Vox.

-Pero es que el rechazo a Bildu es mayor que a Vox.

-No hablo del rechazo de los ciudadanos, lo que planteo es que hay un Gobierno en Navarra, con una presidenta socialista, y que se analice cuál es el grado de satisfacción de los ciudadanos con esas políticas, tanto en términos sociales como democráticos. Vox plantea en Andalucía el final del Estatuto de autonomía, cree que estos 40 años de democracia ha sido un timo para los ciudadanos, un engaño, según dijo el pasado 28 de Febrero. Mire, con un Gobierno de Vox están en peligro los derechos de las mujeres, es que lo dicen abiertamente, que quieren acabar con la ley de Igualdad. No es que viene el lobo, es que es su condición para entrar en el Gobierno.

-¿Pedro Sánchez le restará en las elecciones? Se lo digo por la baja valoración que tiene.

-Alguien puede tener un argumento de reproche por algún acuerdo, pero Pedro Sánchez se ha batido el cobre por España en Europa, en la pandemia y ahora. Nadie lo puede negar, Sánchez aporta, y aporta el Gobierno socialista de España.