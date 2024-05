“En Cajamar estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles”

–CAJAMAR está especialmente sensibilizada con la agrosostenibilidad por lo que era inevitable esta colaboración con los Premios Anove, ¿verdad?

–En el ecosistema de innovación de Cajamar estamos comprometidos con el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles aplicadas a la producción de alimentos, y en particular con la superación de todos los retos que tiene por delante el sector agroalimentario. Compartimos objetivos con las empresas y los centros de investigación asociados a ANOVE. Las primeras basan su estrategia de negocio en el desarrollo de nuevas variedades, adaptándolas tanto a las expectativas de los agricultores como a las demandas de los clientes y los mercados, y los segundos ejecutan proyectos de investigación con los mismos fines.

Uno de los grandes desafíos a los que toda nuestra sociedad tenemos que hacer frente es garantizar la disponibilidad de los recursos naturales para las próximas generaciones. Pero, a la vez, la agricultura debe seguir suministrando alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales de la población actual, en la cantidad y la calidad demandada.

La agrosostenibilidad persigue el objetivo de mantener la producción de alimentos con la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos naturales, especialmente suelo y agua, y con el mínimo impacto en la calidad de las aguas superficiales y profundas, en el suelo y en el aire, preservando además la biodiversidad. Lógicamente, nuestras líneas de actividad persiguen ese objetivo, como lo hacen los socios de ANOVE. Por eso nos sentimos satisfechos con la colaboración.

–¿Cuál es la importancia que le otorgan a participar en eventos de este tipo?

–Una convocatoria de premios es una oportunidad para poner en valor, ante la sociedad, la importancia que los convocantes otorgan tanto a los objetivos que se recogen en cada una de las categorías como los ámbitos en los que quiere valorar el trabajo realizado. La inclusión de categorías como el cambio climático, la investigación e innovación, la alimentación saludable, la divulgación o la contribución profesional de diferentes personas a la obtención vegetal, dice todo de este evento. Todos son valores que en Cajamar consideramos esenciales para alcanzar nuestros objetivos, por lo que nos sentimos muy honrados de participar en los premios ANOVE.

–Además de con estas acciones, la entidad juega un papel fundamental en el sector y hasta cuenta con la Estación Experimental Cajamar. ¿Qué es exactamente este centro investigador?

–En realidad Cajamar cuenta con dos centros experimentales: uno en Almería, en El Ejido, y otro en Valencia, en Paiporta, ambos especializados en agricultura intensiva y sostenible. Disponemos de más de 21 ha de superficie dedicada a horticultura, bajo invernadero y al aire libre, y fruticultura, tanto mediterránea como subtropical. Desarrollamos proyectos de innovación aplicada, normalmente en colaboración con empresas y centros de investigación, con financiación tanto privada como pública, aunque también desarrollamos proyectos propios o de evaluación de tecnologías de las startups y emprendedores que incubamos o aceleramos en Cajamar Innova. En 2023 hemos participado en 83 proyectos, de los que 50 se han centrado en agrosostenibilidad, además validar 24 tecnologías de otras tantas empresas de nuestra incubadora-aceleradora.

–Con los acontecimientos que están sucediendo en el mundo rural ¿cree necesaria una mayor divulgación entre los ciudadanos de la importancia de una alimentación saludable?

–La difusión y divulgación de la evolución que está teniendo la agricultura y, en general, la agroalimentación, son imprescindibles. Es necesario dar a conocer la realidad de nuestros sistemas productivos, porque en ocasiones la sociedad se queda con ideas preconcebidas o realidades del pasado. Lo mismo podemos indicar de la formación y la divulgación en materia de alimentación saludable. Para todo ello, en Cajamar contamos con Plataforma Tierra, que es nuestra herramienta de comunicación digital para mostrar al exterior los avances en innovación y en alimentación, además de las actividades y trabajos que realizamos.

–¿Cuál es la visión de Cajamar en relación con los desafíos actuales y futuros del sector en cuanto a innovación se refiere? ¿Qué necesidades sigue presentando la agricultura sostenible?

–A medida que progresa la ciencia, y se desarrolla la tecnología, es imprescindible poner a disposición de los agricultores innovaciones en material vegetal, gestión de insumos, biotecnologías, digitalización, automatización o robotización, la calidad y la seguridad, etc. Es un proceso continuo que, conforme sigue su avance, genera nuevos desafíos y objetivos impensables unas décadas atrás.

Lo más importante es tener siempre en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad. Sin sostenibilidad económica no habrá ni actividad ni relevo generacional; sin sostenibilidad social, no habrá ni personas ni desarrollo rural; y sin sostenibilidad ambiental las próximas generaciones no podrán disfrutar de los recursos naturales que hoy tenemos a nuestra disposición.