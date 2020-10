Andalucía adelanta a este viernes el uso obligado de mascarillas en terrazas y espacios públicos

Las terrazas abarrotadas de clientes a cara descubierta no volverán a verse en Andalucía hasta nuevo aviso. Desde este viernes 23 de octubre el uso de mascarillas es forzoso, tal y como advierte el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes, que modifica su Orden de 14 de julio de 2020 sobre la obligatoriedad del uso de protectores faciales y el cumplimiento de otras medidas de prevención en materia de salud pública para frenar la expansión del coronavirus en la comunidad, que en las últimas horas arroja cifras preocupantes.

La tasa de contagios registrada en los últimos 14 días es de 301,5 casos por cada 100.000 habitantes. Con un total de 27.000 casos afectados por covid-19 que llevan el total de positivos a 109.195 casos acumulados desde el inicio de la pandemia.

La propagación del SARS-COV-2 apremia a la Junta de Andalucía a endurecer las restricciones implantadas, por ello, todas las personas mayores de seis años tienen que llevar mascarilla en todo momento, aunque se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad recomendada de 1,5 metros, mientras transiten la vía pública, espacios al aire libre o cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

Esta modificación implica que todos los clientes de bares y locales de restauración están forzados a protegerse nariz y boca correctamente con mascarillas en todo momento, salvo el momento preciso de la ingestión de su consumición.

Práctica de deporte

La práctica de deporte al aire libre también sufrirá restricciones. Así, se impone el uso de mascarilla a todos los deportistas no federados si no se logra garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Están incluidos en este grupo los campeonatos o actividades deportivas o de ocio que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, nacional o internacional. Éstas deberán regirse por los protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas.

Las competiciones oficiales, ya sean nacionales o internacionales, que estén bajo la tutela organizativa de las federaciones deportivas españolas y se desarrollen dentro del territorio andaluz deberá cumplir el protocolo elaborado por el Consejo Superior de Deportes para la vuelta de competiciones deportivas oficiales.

Las prácticas físico-deportivas no reconocidas como modalidades deportivas en Andalucía impondrán también el uso de mascarilla, siempre que no se garantice la distancia de seguridad interpersonal en todo momento. En esta circunstancia, los organizadores deberán contar con un protocolo específico de prevención de la covid-19 que podrá ser requerido en cualquier momento por la autoridad competente.