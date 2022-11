La Audiencia comienza a ejecutar la sentencia de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla comenzó a notificar este lunes la ejecución de las penas de inhabilitación impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por la instauración del denominado "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas de los ERE. La ejecución de la sentencia llega once años después del inicio de la causa judicial, en el año 2011.

Aunque el tribunal citó para el miércoles a los 15 ex altos cargos que fueron condenados por el delito de prevaricación, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, varios de los acusados decidieron acudir ayer a la sede de la Audiencia de Sevilla para recibir la notificación judicial, que incluye el requerimiento de la condena en costas. Así, se acercaron al tribunal los ex consejeros Francisco Vallejo y José Antonio Viera, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, entre otros ex altos cargos, tal y como comprobó este periódico.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla los ha citado ante el tribunal mañana miércoles a los efectos del "cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados". Así lo expuso el tribunal en una providencia, en la que también requiere a los 15 ex altos cargos condenados -seis de ellos sólo a penas de inhabilitación por el delito de prevaricación y otros nueve además a penas de cárcel por el delito de malversación- para la "correspondiente condena en costas". Estaban citados el miércoles a las 11:00 horas, pero estos ex altos cargos se anticiparon a la fecha fijada por el tribunal.

La providencia llega después del auto dictado el pasado 11 de octubre en el que la Audiencia requirió al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y a los otros ex altos cargos condenados por el delito de prevaricación para el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial que se les impuso en la sentencia del 19 de noviembre de 2019, que ha sido ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De esta forma, la Audiencia ordenó además de Griñán la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, de los ex consejeros Magadalena Álvarez y Gaspar Zarrías, del ex viceconsejero de Economía José Salgueiro, del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete.

La Audiencia condenó a José Antonio Griñán a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días; mientras que el consejero de Empleo Antonio Fernández García fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día; el ex consejero de Empleo José Antonio Viera Chacón, a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

El Supremo también ratificó la condena al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; mientras que la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo fuecondendada a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador fue condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román fue condenado 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. Al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, el Tribunal Supremo le rebajó la condena a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años y 6 meses; y al ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar le fue impuesta una pena de 6 años, 6 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día.

En cuanto a los altos cargos condenados sólo por el delito de prevaricación, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación especial, al igual que el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez , el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; mientras que el ex director de Idea Jacinto Cañete fue condenado a 8 años y seis meses de inhabilitación especial.