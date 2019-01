Arranca el juicio por los "contratos fantasma" de Umax

Las claves del juicio

44 trabajadores vinculados a Guerrero

En este proceso se investigan los “contratos fantasma” de la Junta con la empresa Umax por la contratación de al menos 44 trabajadores del “círculo de amigos y familiares” del ex director de Trabajo Javier Guerrero.

Seis ex altos cargos se sientan en el banquillo

Entre los seis acusados se encuentran los tres ex directores generales de Trabajo –Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera–, así como los ex secretarios generales técnicos de la consejería de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo. También está acusado el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, que se enfrenta a ocho años y medio de cárcel, mientras que la Fiscalía pide diez años de prisión para los ex altos cargos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.

La Audiencia fija en principio 11 sesiones

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para este martes el arranque del juicio por los “contratos fantasma” de Umax. El tribunal que preside el magistrado Ángel Márquez ha fijado en principio 11 sesiones de la vista oral entre los meses de enero y marzo. En la vista deben prestar declaración más de medio centenar de testigos, ex trabajadores de la empresa Umax que ejercieron su labor en la Consejería de Empleo y que luego pasaron a la Faffe y al Servicio Andaluz de Empleo.

El fiscal cree que no cumplía los requisitos

La Fiscalía señala que Umax fue contratada a pesar de que no cumplía los requisitos para que fuera contatara por la Administración autonómica.